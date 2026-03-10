Fico: Slovensko sa nenechá vydierať. Tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu na Slovensko treba obnoviť

Premiér Robert Fico krátko vystúpil na samite jadrovej energetiky v Paríži. V prejave zdôraznil, že Slovensko chce zostať spoľahlivým členom jadrovej komunity v Európe aj vo svete a rozvoj jadrovej energetiky považuje za kľúčový pre budúcnosť krajiny.
O vystúpení informoval Denník N, premiér zároveň zverejnil video zo samitu na sociálnej sieti Facebook, v ktorom sa vyjadruje aj k otázke dodávok energií. „Budúcnosť slovenskej energetiky musí byť tesne spojená s rozvojom jadrovej energetiky, v ktorej sa Slovensko zaraďuje medzi najvýznamnejších hráčov,“ uviedol Fico.
Slovensko chce zostať silným hráčom v jadrovej energetike
Premiér vo svojom vystúpení zdôraznil, že jadrová energetika má byť jedným z pilierov energetickej politiky Slovenska. Podľa jeho slov je preto dôležité, aby sa krajina zapájala do medzinárodných diskusií o jej budúcnosti. Vo videu zo samitu zároveň uviedol, že Slovensko sa podľa neho nenechá v otázke energií vydierať.
Vo videu sa objavili aj zábery z jeho stretnutia s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen. Premiér uviedol, že spolu hovorili najmä o potrebe obnoviť tranzit ruskej ropy cez územie Ukrajiny na Slovensko. Slovensko má spolu s Maďarskom výnimku na odber ruskej ropy, zatiaľ čo ostatné štáty Európskej únie sa od ruských energetických surovín postupne odstrihli.
Spor o ropovod Družba
Fico tvrdí, že predsedníčke Komisie ukázal satelitné snímky, ktoré podľa neho potvrdzujú, že ropovod Družba nie je poškodený a ropa ním môže prúdiť. Ukrajina po ruských útokoch z 27. januára informovala o poškodení ropovodu, odvtedy sa tranzit neobnovil. Slovenská aj maďarská vláda tvrdia, že Ukrajina ropu zadržiava úmyselne. „Máme zhodu, že ropovod Družba musí byť obnovený. Ak je poškodený, musí byť opravený, my ponúkame naše opravárenské kapacity,“ povedal premiér.
