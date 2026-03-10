Fico: Slovensko sa nenechá vydierať. Tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu na Slovensko treba obnoviť

Reprofoto: Facebook/Robert Fico

Nina Malovcová
TASR
Fico vystúpil na jadrovom samite v Paríži.

Premiér Robert Fico krátko vystúpil na samite jadrovej energetiky v Paríži. V prejave zdôraznil, že Slovensko chce zostať spoľahlivým členom jadrovej komunity v Európe aj vo svete a rozvoj jadrovej energetiky považuje za kľúčový pre budúcnosť krajiny.

O vystúpení informoval Denník N, premiér zároveň zverejnil video zo samitu na sociálnej sieti Facebook, v ktorom sa vyjadruje aj k otázke dodávok energií. „Budúcnosť slovenskej energetiky musí byť tesne spojená s rozvojom jadrovej energetiky, v ktorej sa Slovensko zaraďuje medzi najvýznamnejších hráčov,“ uviedol Fico.

Slovensko chce zostať silným hráčom v jadrovej energetike

Premiér vo svojom vystúpení zdôraznil, že jadrová energetika má byť jedným z pilierov energetickej politiky Slovenska. Podľa jeho slov je preto dôležité, aby sa krajina zapájala do medzinárodných diskusií o jej budúcnosti. Vo videu zo samitu zároveň uviedol, že Slovensko sa podľa neho nenechá v otázke energií vydierať.

Vo videu sa objavili aj zábery z jeho stretnutia s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen. Premiér uviedol, že spolu hovorili najmä o potrebe obnoviť tranzit ruskej ropy cez územie Ukrajiny na Slovensko. Slovensko má spolu s Maďarskom výnimku na odber ruskej ropy, zatiaľ čo ostatné štáty Európskej únie sa od ruských energetických surovín postupne odstrihli.

Spor o ropovod Družba

Fico tvrdí, že predsedníčke Komisie ukázal satelitné snímky, ktoré podľa neho potvrdzujú, že ropovod Družba nie je poškodený a ropa ním môže prúdiť. Ukrajina po ruských útokoch z 27. januára informovala o poškodení ropovodu, odvtedy sa tranzit neobnovil. Slovenská aj maďarská vláda tvrdia, že Ukrajina ropu zadržiava úmyselne. „Máme zhodu, že ropovod Družba musí byť obnovený. Ak je poškodený, musí byť opravený, my ponúkame naše opravárenské kapacity,“ povedal premiér.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac