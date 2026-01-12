Fico si dal domácu úlohu: Chce nájsť peniaze na bytovú výstavbu aj rast ekonomiky. V rozpočte na byty je zatiaľ 0

Reprofoto: Facebook/Robert Fico

Nina Malovcová
SITA
Výstavba nájomných bytov sa má opäť rozbehnúť, Fico hľadá 37 miliónov eur.

Rok 2026 musí byť podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) prelomový v prístupe k hospodárskemu rastu. Ako uviedol po stretnutí s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), všetko, čo môže v tomto roku podporiť hospodársky rast, je nutné podporiť. Nemôže v tom podľa jeho slov zabrániť ani nevyhnutná konsolidácia verejných financií.

„Je nevyhnutné presvedčiť našich medzinárodných partnerov a finančný sektor, že zmysluplné prorastové opatrenia aj na úkor deficitu či verejného dlhu sú udržateľným a dôveryhodným plánom, ktorý si zaslúži podporu,“ povedal premiér. Predseda vlády podotkol, že konsolidácia verejných financií pretavená do rozpočtov na roky 2025 a 2026 mala za svoju obeť aj výstavbu nájomných bytov cez Štátny fond rozvoja bývania.

Konsolidácia zasiahla výstavbu nájomných bytov

„Mestá a obce si môžu cez tento fond vziať úver s jednopercentným alebo v určitých prípadoch s nulovým úročením a takto pokryť až 60 percent nákladov na výstavbu plánovanej obecnej či mestskej bytovky. Zostávajúcich 40 percent nákladov kryl nenávratný príspevok poskytovaný mestám a obciam cez Ministerstvo dopravy SR. A práve ten zožrala nevyhnutná konsolidácia,“ uviedol premiér s tým, že na rok 2026 sa na tento nenávratný príspevok nenašli žiadne zdroje.

Za následok to tak malo absolútne utlmenie výstavby nájomných bytov cez Štátny fond rozvoja bývania. „Aj tu jednoducho platí, že koňa neviete odnaučiť od žrania, aby vás nič nestál,“ povedal Fico. Premiér informoval, že dnes zvolal všetkých zainteresovaných a kládol im jednoduché otázky.

Koľko peňazí treba, aby sa výstavba opäť rozbehla

„Koľko treba na rok 2026, aby sa výstavba nájomných bytov v obciach a mestách opäť rozbehla, koľko bytov sa môže takto zafinancovať v danom roku a koľko finančných zdrojov celkovo zmobilizujeme v roku 2026 na danú výstavbu. Musím uznať, že boli perfektne pripravení,“ doplnil predseda vlády. Priblížil, že na nenávratnú dotáciu, ktorá pokrýva 40 percent nákladov na nájomné byty, je v tomto roku potrebných 37 miliónov eur.

V rozpočte je však podľa jeho slov nula. „Štátny fond rozvoja bývania má dosť vlastných zdrojov, lebo je obrátkový, na poskytnutie potrebných úverov pre mestá a obce, ktoré pokryjú 60 percent nákladov. Celkovo vieme v roku 2026 rozhýbať len v tomto malom segmente viac ako 200 miliónov eur a podporiť výstavbu okolo 1 800 nájomných bytov, čo je jedno veľké sídlisko. Je to príspevok do hospodárskeho rastu a súčasne príležitosť pre malé miestne stavebné firmy,“ priblížil premiér.

Foto: Matúš Krajňák, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Súčasne sa podľa jeho slov uvažuje o oslobodení miest a obcí od komplikovaného verejného obstarávania a umožniť im, aby si pri výstavbe obecných či mestských nájomných bytov vyberali zhotoviteľa stavby len v zjednodušenom konaní z troch ponúk. „Mám teda domácu úlohu. Nájsť 37 miliónov eur a pripraviť príslušnú zmenu verejného obstarávania. Idem na to!“ uzavrel premiér.

