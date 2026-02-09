Fico sa stretol s ruským veľvyslancom: Zdôraznil význam dialógu, ktorý chce Slovensko viesť s Ruskom

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa v pondelok stretol s novým ruským veľvyslancom na Slovensku Sergejom Andrejevom. Opätovne pritom zdôraznil význam konštruktívneho dialógu, ktorý má Slovensko záujem viesť s Ruskom. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„Pripravujú sa všetky opatrenia na obnovenie činnosti medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, riešia sa praktické otázky vzájomných rusko-slovenských vzťahov, ako je napríklad starostlivosť o ruské vojenské cintoríny či spolupráca v oblasti kultúry. Predmetom stretnutia bola aj diskusia o oslavách oslobodenia Bratislavy a víťazstva nad fašizmom v Moskve,“ informoval úrad vlády.
Od Andrejeva prijal poverovaciu listinu prezident SR Peter Pellegrini minulý týždeň. Nový vedúci ruskej diplomatickej misie na Slovensku vystriedal Igora Bratčikova, ktorý pôsobil na tomto poste od 23. októbra 2020 do 2. decembra 2025.
