Fico sa k trestom pre oligarchov nevyjadril: Pri exnominantovi Smeru vraj stále platí prezumpcia neviny

Pri kauze Mýtnik treba počkať na definitívne rozhodnutie súdu. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na otázku, či by Radko Kuruc po vydaní neprávoplatného rozsudku v kauze nemal skončiť v čele Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Poukázal pritom na prezumpciu neviny.
„Prípad, kde sa vzťahuje na človeka prezumpcia neviny, by vám nemal vadiť. Počkajte na definitívne rozhodnutie,“ odkázal médiám. Zároveň sa kriticky vyjadril k predsedovi senátu, ktorý za rozsudkom v kauze stál, Jánovi Hrubalovi.
Premiér sa nevyjadruje
„Všetko, čo bolo treba povedať k tejto veci, bolo povedané“, povedal Fico k odsúdeniu oligarchu Jozefa Brhela. On k tomu však nemal žiadne vyhlásenie ani vec nekomentoval. Neodpovedal ani na otázku, či mu príde primerané, že podnikateľ Brhel a jeho syn Brhel mladší dostali nižšie tresty pre novelu Trestného zákona, ktorú schválil parlament.
Špecializovaný trestný súd (ŠTS) vyhlásil v utorok (17. 2.) rozsudok v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe v rokoch 2013 až 2018. Podnikateľa Jozefa Brhela, jeho syna Jozefa Brhela mladšieho, bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka Kuruca a podnikateľa Miroslava Suchobu uznal za vinných a odsúdil ich na podmienečné tresty. Prví dvaja dostali aj mimoriadne vysoké, miliónové peňažné tresty. Rozsudok nie je právoplatný.
