Fico s Rážom dnes ráno navštívili dopravný podnik v Bratislave, ocenili nasadenie zamestnancov

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Zuzana Veslíková
SITA
V niektorých odvetviach sa práca nezastaví.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministrom dopravy Jozefom Rážom navštívili mestský dopravný podnik v Bratislave. Vianočnú návštevu absolvovali v skorých ranných hodinách.

Vyjadrili im rešpekt

Osobne tak prišli vyjadriť úctu a poďakovanie zamestnancom mestskej hromadnej dopravy, ktorí zabezpečujú plynulú prevádzku aj počas vianočných sviatkov. Práca v mestskej doprave si totiž vyžaduje nepretržitú službu bez ohľadu na to, či je noc, víkend alebo sviatok. Premiér a minister tak počas návštevy ocenili nasadenie vodičov, dispečerov a ďalších zamestnancov dopravného podniku, ktorí aj v období Vianoc zabezpečujú mobilitu obyvateľov hlavného mesta. Informoval o tom Úrad vlády SR.

„Touto návštevou vyjadrujeme rešpekt všetkým zamestnancom na Slovensku, ktorí musia pracovať aj počas sviatkov, aby ostatní mohli prežívať pokojné Vianoce,“ zaznelo na stretnutí. Premiér súčasne zaželal všetkým občanom šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok.

