Fica by vraj mohli na Ukrajine aj zastreliť, tvrdí Takáč. Neodporúča mu tam v žiadnom prípade cestovať

V dnešnej relácii STVR O 5 minút 12 diskutovali minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč spolu s poslancom Národnej rady (NR) SR a predsedom opozičnej strany SaS Branislavom Gröhlingom.
Takáč odporučil, aby premiér Robert Fico (Smer-SD) nešiel rokovať na Ukrajinu. „Z tohto miesta odporúčam pánovi predsedovi vlády nejsť do Kyjeva v žiadnom prípade. Neodporúčam ani jednou nohou vstúpiť na Ukrajinu, lebo po tom, ako sa vyhráža prezident Zelenský pánovi Orbánovi, je veľký predpoklad, som osobne o tom presvedčený, že sú ľudia na Ukrajine, ktorí sú schopní zastreliť predsedu vlády SR len preto, lebo má suverénny postoj, iný názor ako si želá pán Zelenský,“ doplnil Takáč.
Zelenského ostré vyjadrenia
Ukrajinský prezident podľa Gröhlinga mohol svoje vyjadrenia na adresu maďarského premiéra formulovať iným spôsobom. „V tomto prípade budem kritický, že takto sa to nemalo komunikovať,“ povedal Gröhling. Ukrajinský prezident sa mal podľa neho zdržať takýchto vyjadrení.
Zelenskyj cez týždeň vyhlásil, že v súvislosti s blokovaním 90 miliardovej pôžičky ukrajinskí vojaci dostanú adresu Orbána a porozprávajú sa s ním svojím jazykom. Robert Fico má od prezidenta Zelenského pozvánku na návštevu Ukrajiny, na ktorej by mali prediskutovať otvorené otázky.
