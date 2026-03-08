Fica by vraj mohli na Ukrajine aj zastreliť, tvrdí Takáč. Neodporúča mu tam v žiadnom prípade cestovať

Reprofoto: Facebook/Robert Fico

Lucia Mužlová
TASR
Takáč neodporúča Ficovi cestovať na Ukrajinu.

V dnešnej relácii STVR O 5 minút 12 diskutovali minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč spolu s poslancom Národnej rady (NR) SR a predsedom opozičnej strany SaS Branislavom Gröhlingom.

Takáč odporučil, aby premiér Robert Fico (Smer-SD) nešiel rokovať na Ukrajinu. „Z tohto miesta odporúčam pánovi predsedovi vlády nejsť do Kyjeva v žiadnom prípade. Neodporúčam ani jednou nohou vstúpiť na Ukrajinu, lebo po tom, ako sa vyhráža prezident Zelenský pánovi Orbánovi, je veľký predpoklad, som osobne o tom presvedčený, že sú ľudia na Ukrajine, ktorí sú schopní zastreliť predsedu vlády SR len preto, lebo má suverénny postoj, iný názor ako si želá pán Zelenský,“ doplnil Takáč.

Zelenského ostré vyjadrenia

Ukrajinský prezident podľa Gröhlinga mohol svoje vyjadrenia na adresu maďarského premiéra formulovať iným spôsobom. „V tomto prípade budem kritický, že takto sa to nemalo komunikovať,“ povedal Gröhling. Ukrajinský prezident sa mal podľa neho zdržať takýchto vyjadrení.

Foto: SITA/AP

Zelenskyj cez týždeň vyhlásil, že v súvislosti s blokovaním 90 miliardovej pôžičky ukrajinskí vojaci dostanú adresu Orbána a porozprávajú sa s ním svojím jazykom. Robert Fico má od prezidenta Zelenského pozvánku na návštevu Ukrajiny, na ktorej by mali prediskutovať otvorené otázky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac