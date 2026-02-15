Fico robí všetko, aby pomohol Gašparovi a Bödörovi, tvrdí Hnutie Slovensko: Je nervózny z rozhodnutia Ústavného súdu

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Hnutie reaguje na Fica.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) robí všetko preto, aby zachránil nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD). Tvrdí to Hnutie Slovensko v reakcii na premiérovu nedeľnú dopoludňajšiu tlačovú konferenciu. Podľa poslankyne Národnej rady (NR) SR a exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) je premiér nervózny z rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR.

„Fico uráža a kope okolo seba a nerobí to len z presvedčenia už. On to robí zo strachu, lebo on veľmi dobre vie, že ak padne Bödör, keď padne Gašpar pred súdom, tak padne aj Robert Fico,“ uviedol poslanec NR SR a exminister vnútra Roman Mikulec (Slovensko – Za ľudí) na nedeľnej tlačovej konferencii. Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (Slovensko – Za ľudí) poukázala na to, že súd s Gašparom a Bödörom sa blíži a nervozita u premiéra podľa nej stúpa. „V Smere zjavne rozmýšľajú, ako obísť ešte aj ÚS,“ podotkla.

Ako pripomenula Kolíková na sociálnej sieti, ÚS tento týždeň pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku o spolupracujúcich obvinených. „Táto novela by pomohla aj obžalovanému T. Gašparovi v jeho trestnej veci, ale bola by prekážkou pre boj s mafiou a korupciou,“ doplnila.

Premiér na tlačovej konferencii informoval, že najvhodnejším riešením by bolo pristúpiť k zmene Trestného poriadku a úplne zrušiť inštitút kajúcnika. Označil ho za nedôveryhodný. Reagoval tak na rozhodnutie ÚS pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby, tzv. kajúcnika.

