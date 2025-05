Fico rieši len seba a svoje traumy, myslí si líder opozície Šimečka. Premiér podľa neho nie je spôsobilý riadiť vládu

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) rok po atentáte na jeho osobu rieši len sám seba a svoje traumy. Vyhlásil to v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Pokiaľ premiér rieši len seba a útočí na všetkých naokolo, zvyšok Slovenska podľa Šimečku trpí.

„Preto vravím, že nie je spôsobilý riadiť vládu SR,“ zdôraznil Šimečka. Podujatie pri príležitosti výročia atentátu v Handlovej zároveň označil za terapiu pre premiéra. „Ja súhlasím, že po takom traumatickom zážitku, po takom zranení, by každý človek potreboval odbornú pomoc, nejaký typ terapie,“ uviedol.

Úlohou premiéra je však podľa neho riešiť problémy krajiny. „A nie riešiť stále len sám seba a svoje krivdy. A keď to chce robiť – a v niečom má na to nárok -, nech položí funkciu a má kráľovskú rentu, ktorú mu parlament schválil,“ vyhlásil predseda PS.

Šimečka tiež vysvetlil, prečo Fica nazýva premiérom vojny. Ficova návšteva Moskvy bola totiž podľa neho oslavou vojny. „Lebo tá vojenská prehliadka a tie prejavy, to bolo o vojne, to bola oslava vojny,“ povedal Šimečka s tým, že ruský prezident Vladimír Putin priamo spojil II. svetovú vojnu a vojnu proti Ukrajine. „A Robert Fico tomu robil stafáž,“ dodal šéf progresívcov.

Opozičné hlasy nesmú prepadnúť

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce ísť do parlamentných volieb samostatne a neplánuje sa spájať s inými stranami. Šimečka zároveň mieni, že treba zabezpečiť, aby neprepadli hlasy opozičných voličov. Nie je to však podľa neho otázka na PS, ale je to zodpovednosťou strán, ktoré majú v prieskumoch percentá okolo hranice zvoliteľnosti.

„Myslím si, že je to primárne zodpovednosťou politických strán, ktoré sú okolo piatich percent a teda im hrozí, že ich hlasy môžu prepadnúť. Je to primárne ich zodpovednosťou sa o to postarať. My ako PS v tom budeme nápomocní, či už v zákulisí, alebo aj verejne,“ poznamenal.