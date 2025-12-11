Fico reaguje na veto prezidenta: Podporil čurillovcov, budeme zvažovať jeho podporu v ďalších voľbách

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Tomáš Mako
Premiér skritizoval prezidenta za rozhodnutie vetovať zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov.

Predseda vlády Robert Fico sa kriticky vyjadril k rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho vetovať zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO).

Na sociálnej sieti uviedol, že „prezident dnešným vetom podporil čurillovcov, ktorí posielali predstaviteľov súčasnej vlády do basy bez akýchkoľvek dôkazov“.

„Prezident svojím rozhodnutím plne podporil nelegálnu činnosť orgánov činných v trestnom konaní v rokoch 2020 až 2023, keď sa hrubo zneužívalo trestné právo proti vtedajšej opozícii. Prezident sa postavil na stranu čurillovcov,“ napísal premiér.

Podľa neho tým tiež Pellegrini prejavil nedôveru voči ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi, ktorý za návrhom o zrušení ÚOO stojí. „S ľútosťou však treba súčasne konštatovať, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa s touto krutou realitou zatiaľ nedokázal efektívne vyrovnať,“ dodal. Ficovi tiež prekáža, že prezident podľa neho neposkytol žiadny relevantný dôvod, prečo zákon vetoval.

„Dnes si prezident vybral progresívnu pochvalu pred krutou realitou, ktorou je preukázané a potvrdené zneužívanie polície a prokuratúry proti politickej opozícii v rokoch 2020 – 2023,“ dodal Fico s tým, že strana SMER – SSD bude zvažovať podporu Pellegriniho v ďalších prezidentských voľbách. Vládnu koalíciu vyzval na prelomenie prezidentovho veta, a to už v najbližších hodinách.

