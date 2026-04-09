Fico prijal pozvanie do Vietnamu: Stretnúť sa má s čerstvo zvoleným premiérom

Nina Malovcová
TASR
Len nedávno potvrdil cestu do Moskvy, teraz prijal ďalšie pozvanie.

Predseda vlády SR Robert Fico navštívi budúci týždeň Vietnam na pozvanie nového premiéra Le Minh Hunga. Oznámilo to na sociálnych sieťach vietnamské ministerstvo zahraničných vecí, píše TASR.

„Na pozvanie premiéra Vietnamskej socialistickej republiky Le Minh Hunga pricestuje premiér Slovenskej republiky Robert Fico na oficiálnu návštevu Vietnamu v dňoch 12. – 14. apríla 2026,“ uviedol vietnamský rezort diplomacie na sociálnej sieti X.

Bývalého guvernéra vietnamskej centrálnej banky Le Minh Hunga len v utorok zvolil parlament za premiéra na najbližších päť rokov.

Len nedávno potvrdil cestu do Moskvy

Premiér Robert Fico sa opäť chystá aj do Moskvy. Cesta sa má uskutočniť v máji pri príležitosti osláv konca druhej svetovej vojny a porazenia Nemecka.

Informáciu priniesol Denník N na základe víkendového príhovoru premiéra na tzv. škole sociálnej demokracie.Pred rokom sa predseda vlády počas pracovnej návštevy v Moskve stretol aj s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom. Stretol aj s prezidentom Brazílie Luizom Ináciom Lulom da Silvom, pričom jednou z hlavných tém rokovania bola vtedy energetická spolupráca.

Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac