Fico prijal pozvanie do Vietnamu: Stretnúť sa má s čerstvo zvoleným premiérom

Predseda vlády SR Robert Fico navštívi budúci týždeň Vietnam na pozvanie nového premiéra Le Minh Hunga. Oznámilo to na sociálnych sieťach vietnamské ministerstvo zahraničných vecí, píše TASR.
„Na pozvanie premiéra Vietnamskej socialistickej republiky Le Minh Hunga pricestuje premiér Slovenskej republiky Robert Fico na oficiálnu návštevu Vietnamu v dňoch 12. – 14. apríla 2026,“ uviedol vietnamský rezort diplomacie na sociálnej sieti X.
Bývalého guvernéra vietnamskej centrálnej banky Le Minh Hunga len v utorok zvolil parlament za premiéra na najbližších päť rokov.
Len nedávno potvrdil cestu do Moskvy
Premiér Robert Fico sa opäť chystá aj do Moskvy. Cesta sa má uskutočniť v máji pri príležitosti osláv konca druhej svetovej vojny a porazenia Nemecka.
Informáciu priniesol Denník N na základe víkendového príhovoru premiéra na tzv. škole sociálnej demokracie.Pred rokom sa predseda vlády počas pracovnej návštevy v Moskve stretol aj s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom. Stretol aj s prezidentom Brazílie Luizom Ináciom Lulom da Silvom, pričom jednou z hlavných tém rokovania bola vtedy energetická spolupráca.
Nahlásiť chybu v článku