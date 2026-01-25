Fico pôsobí ako opitý strýko: Šimečka ostro skritizoval premiérovo video, vraj je odtrhnutý od reality

Predseda vlády Robert Fico pôsobí na poslednom zverejnenom videu ako opitý strýko. Skonštatoval to dnes v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Fico vo videu vyzval koaličných partnerov, aby v predvolebnom roku vysadli na bieleho koňa, inak odídu na somárikovi do hlbokej opozície a prípadne do zabudnutia. Opozíciu premiér zase nazval deťmi. „Toto nemôže byť hodné predsedu vlády SR,“ povedal Šimečka.

Raši kritizuje formu odkazu

Zároveň sa pýta, či je premiér ešte v realite, alebo sa od nej úplne odtrhol. „Lebo ľudia dnes na Slovensku trpia. Aj konsolidáciou a drahotou,“ uviedol šéf progresívcov. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) chcel premiér rečami o bielom koni povedať, že konsolidácia a šetrenie sa zmení na prorastové opatrenia. Forma jeho odkazu však podľa Rašiho zbytočne vyvolala polemiky a napätie. „Keď sa dávajú odkazy, majú sa povedať na koaličnej rade,“ skonštatoval Raši.

