Fico ostro skritizoval protivládne protesty. Opozícii tiež vyčíta generálny štrajk, ktorý vraj Slovensku uškodí

Predseda vlády Robert Fico po výjazdovom rokovaní v Borši (okres Trebišov) kritizoval protivládne protesty organizované viacerými opozičnými stranami.
Na tlačovej besede premiér podobne ako v minulosti uviedol, že ich predchodcovia im po voľbách v roku 2023 odovzdali najhoršie verejné financie v Európskej únii, a oni to teraz musia po nich „upratovať“.
„Čert to zobral, vedel by som takto žiť. Ale keď vidím teraz poskakovať na tribúnach ľudí, ktorí tomuto štátu spôsobili miliardové škody, tak nemôžem byť ticho,“ povedal Fico. V tomto smere spomenul napríklad bývalého ministra obrany a predsedu mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslava Naďa, ktorý podľa premiérových slov daroval vojenský materiál za miliardy Ukrajine a nechal Slovensko bez ochrany vzdušného priestoru.
„A on bude poskakovať na tribúne a vykrikovať, že nás treba dať dole a celá konsolidácia je výmysel, a že to robíme tak alebo onak,“ vravel ďalej premiér.
Ďalej sa pustil aj do bývalého ministra školstva a predsedu strany Sloboda a Solidarita Branislava Gröhlinga, ktorý podľa Fica hlasoval za „všetky tie nezmysly“, ako príklad uviedol testovanie počas pandémie COVID-19 či nákupy v tom čase. „Títo ľudia sa tam bez problémov postavia a vyskakujú,“ poznamenal premiér.
Šimečkovu matku skritizoval z podvodu
Následne sa Fico obrátil na lídra opozície a predsedu najsilnejšieho opozičného subjektu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, a požiadal ho, aby nestrácal ľudskú dôstojnosť.
„Ja viem, že má problém. Že jeho rodina sú príživníci,“ povedal predseda vlády. Narážal na nedávnu tlačovú besedu, na ktorej obvinil matku šéfa progresívcov Martu Šimečkovú zo subvenčného podvodu. Premiér ale zároveň vtedy avizoval, že trestné oznámenie nepodá. Na aktuálnej tlačovej besede Fico uviedol, že Marta Šimečková aj partnerka Michala Šimečku a tanečníčka Soňa Ferienčíková participovali na dotačných schémach, ktorých suma sa blíži k trom miliónom eur.
Zopakoval tvrdenia zo sobotňajšej tlačovky a následne Michala Šimečku vyzval, aby vysvetlil, ako to bolo, „ak nie sú pravdivé údaje, ktoré zverejňujeme o priživovaní sa vašej rodiny na dotačných schémach, ako ste vyciciavali štát v roku 2021, ako ste zhoršovali týmto postojom verejné financie“. Fico dodal, že ak zverejnili zlý údaj, sú pripravení opraviť ho a ospravedlniť sa. „Nie, on bude stáť na tribúne a vykrikovať o konsolidácii verejných financií,“ poznamenal Fico.
Premiér v súvislosti s konsolidáciou tiež uviedol, že jeho vláda nemá žiadnu zodpovednosť za to, v akom stave dostali verejné financie v roku 2023. „My sme odovzdali verejné financie vo veľmi dobrom stave v roku 2020 a urobíme všetko pre to, aby sme dobré financie odovzdali aj v roku 2027 po parlamentných voľbách,“ deklaroval.
Dodal, že považujú za správne dobre hospodáriť. „Preto odmietam toto šaškovanie ľudí, ktorí za to nesú priamu zodpovednosť. Dokonca, ktorých rodinní príslušníci sa podieľali na tom, že sa vyciciavali peniaze zo štátnych dotačných schém,“ vyjadril sa. V tomto kontexte zareagoval aj na návrh o generálnom štrajku.
Opozícii odkázal, že nemá riešenia a iba rozmýšľa, ako škodiť
Na opozíciu sa obrátil s tým, že Slovensku nadelila danajský dar, že vláda musí ušetriť miliardy eur a dať verejné financie do poriadku. „To vám je málo? Akože ste málo uškodili?“ spytoval sa a následne položil otázku, či vedia, čo znamená generálny štrajk. „Ďalšie stámiliónové škody spôsobené tomuto štátu,“ vyhlásil.
Opozíciu kritizoval, že nemá žiadne riešenia a alternatívy, len denne rozmýšľa, ako škodiť.
Podľa Gröhlinga je Slovensko potrestané vládnutím Fica
Na premiérove slová o generálnom štrajku zareagovala strana SaS, jeho vyjadrenie považuje za cynické a arogantné.
Podľa liberálov je to Ficova vláda, ktorá škodí Slovensku nielen ekonomicky doma, ale aj v zahraničí. „Robert Fico sa dnes po rokovaní vlády pýtal, či má byť jeho vláda potrestaná generálnym štrajkom. Toto je cynické a arogantné. Slovensko je už dnes potrestané tým, ako Fico 15 rokov vládne v tejto krajine. Sme potrestaní tým, ako jeho vláda zvyšuje dane, ožobračuje ľudí a ťahá nás do Ruska,“ myslí si predseda SaS Gröhling.
Generálny štrajk považuje za jasný občiansky odkaz pre Ficov kabinet, podľa neho majú právo na odpor voči vláde, ktorá zdiera občanov a útočí na slobodu a demokraciu. Návrh konsolidačného balíčka, o ktorom sa rokuje v parlamente podľa SaS poškodí slovenskú ekonomiku viac ako pár hodín generálneho štrajku počas dňa, keď dosiaľ bývalo voľno. „Navyše, generálny štrajk sa má udiať 17. novembra, ktorý je symbolom zmeny a ktorý by Robert Fico najradšej vymazal z pamäti národa,“ uzavrel Branislav Gröhling.
