Fico oslavuje „husársky kúsok“: Rozpočet prešiel aj vďaka nezaradeným poslancom. Opozícii odkázal, že len kričí z tribún

Reprofoto: Facebook/SMER - SSD

Nina Malovcová
SITA
Fico ďakuje koaličným poslancom aj Huliakovej skupine.

„Dnes sme urobili husársky kúsok,“ skonštatoval po schválení štátneho rozpočtu predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Dodal, že aj z reakcií opozície bolo jasné, že boli sklamaní z výsledku hlasovania. Poznamenal, že za dva roky prešli náročným vývojom, no bez ohľadu na to, kto má aký názor, si 79 poslancov jasne uvedomovalo, aký je ich vzťah k SR.

Premiér Fico opätovne zdôraznil, že marazmus vo verejných financiách mohli prenechať ďalšej vláde. „Vieme si predstaviť, ako by to ich upratovanie vyzeralo,“ podotkol, vystríhajúc pred likvidáciou sociálneho štátu. Za najdôležitejší odkaz štátneho rozpočtu považuje vládnu 79 poslancov, s ktorou koalícia začínala a ktorá ostala aj po rôznych presunoch, a ktorá podporila tak konsolidačné opatrenia, ako aj rozpočet. Považuje to za potvrdenie stability vládnej koalície.

Ďakoval koaličným partnerom aj nezaradeným poslancom

Robert Fico sa poďakoval nielen koaličným stranám, ale aj nezaradeným poslancom, ktorí sa združujú okolo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Koaličným partnerom sa poďakoval aj za to, že sa nenechali „vyprovokovať bláznami“.

V tomto smere kritizoval parlamentnú opozíciu a poznamenal, že to, čo sa v parlamente deje z ich strany, nemá nič spoločné so zdravým rozumom a je to mimo akejkoľvek reality. Fico opakovane zdôraznil, že koalícia je funkčná a vie dosahovať výsledky.

„Môže nám opozícia rozprávať, čo chce. Odovzdali nám rozvrátené verejné financie. Dobre to vedia,“ akcentoval podobne ako neraz v minulosti. Podľa jeho slov chcú verejné financie odovzdať po voľbách v roku 2027, bez ohľadu na ich výsledok, v normálnom stave.

Premiér varoval pred krokmi opozície

Vrátil sa k hlasovaniu o dosiaľ poslednom konsolidačnom balíčku, z ktorého podľa Ficovho názoru opozícia utiekla. Spytoval sa, aká je alternatíva k súčasnej vláde. Podľa jeho názoru, ak sa opozícia dostane k moci, siahne na dôchodkový systém. „Prvé čo urobí opozícia, ak sa dostane k moci, tak predovšetkým znížia dôchodky a predovšetkým zrušia 13. dôchodok,“ tvrdil premiér.

Podľa jeho slov sú k tomu ľudia nabádaní nielen médiami, tak aj časťou podnikateľského sektora. Vyjadril sa tiež, že atakujú energopomoc, že vraj je to luxus. „Ak sa nestará Európska únia o ceny energií, tak sa musí postarať národný štát,“ prízvukoval. Energopomoc označil za jeden zo základných pilierov sociálneho správania sa tejto vlády.

„Vážení občania SR, pripravte sa na to, že ak nastúpia tí, čo kričia z tribún, tí čo toto všetko spôsobili, tak pôjdu dole dôchodky a nechajú vás napospas vysokým cenám energií,“ tvrdil ďalej predseda vlády.

Premiér tiež avizoval, že s koaličnými partnermi diskutujú o zoštíhľovaní štátnej správy v budúcom roku. Rovnako sa venujú aj téme podnetov pre hospodársky rast, investície, aj tomu, ako efektívnejšie vyberať dane.

Šutaj Eštok a Raši ocenili stabilitu koalície

Aj predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok, podobne ako premiér, vyzdvihol v kontexte hlasovania o rozpočte stabilitu vládnej koalície, ktorá podľa jeho názoru nemá alternatívu. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) uviedol, že štátny rozpočet bol schválený v štandardnom režime a všetci poslanci sa k nemu mohli vyjadriť.

Nevyjadrili sa iba tí, ktorí v čase prerokovania neboli v sále, odkázal opozícii s tým, že dvanástim ústne prihláseným poslancom opozície možnosť vyjadriť sa k rozpočtu prepadla. Kolegom v parlamente sa poďakoval za prevažne konštruktívnu debatu, bez vážnych narušení poriadku.

Andrej Danko ocenil aj verdikt v prípade Cintulu

Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyjadril nad schválením rozpočtu potešenie. Rovnako ho podľa jeho slov potešilo odsúdenie atentátnika Juraja Cintulu, ktorý minulý rok v máji strieľal na premiéra. Podobne ako jeho predrečníci sa opätovne poďakoval aj „tým poslancom, ktorí nedokážu rešpektovať poslanecké tričko strán“, že podporujú koalíciu.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Skupina nezaradených poslancov, Ivan Ševčík, Pavol Ľupták a Miroslav Radačovský, boli zvolení na kandidátke národniarov, avšak v parlamente pôsobia ako nezaradení.

