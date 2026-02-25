Fico opäť debatoval so študentmi, zazneli aj pokriky: Mladí spochybňujú formát jeho diskusií so školami

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
SITA
Protestujúci spochybnili výber škôl.

Niekoľko desiatok mladých ľudí protestovalo počas diskusie predsedu vlády Roberta Fica so študentmi v Trnave. Na ulici v blízkosti Západoslovenského múzea, kde diskusia prebiehala, hlučným spôsobom vyjadrovali nesúhlas s politikou Roberta Fica a dožadovali sa otvorenej diskusie, na ktorú by neboli pozývané len vybrané školy.

K protestujúcim prišli riaditeľ Úradu vlády SR Juraj Gedra a predseda Zboru poradcov predsedu vlády Erik Kaliňák. Na proteste bolo vidieť aj zástupcov strany Demokrati, vrátane kandidátky na post primátorky Trnavy za Demokratov Ľubice Horváthovej.

Diskusia podľa Kaliňáka nie je selektívna

„Vy protestujete proti tomu, aby Robert Fico diskutoval s mladými ľuďmi. Nemôžete začať diskusiu tým, že niekoho označíte za kolaboranta,“ reagoval na transparenty a pokriky Juraj Gedra. Erik Kaliňák odmietol výčitky, že na diskusiu sú pozývaní len študenti z vybraných škôl, ako aj to, že ide o politické debaty.

Foto: TASR/Martin Baumann

„Nie je to pravda, že diskutuje len s vybranými školami. A nie je pravda ani to, že by nebola diskusia vedená apoliticky. Úvodné slovo je úplne jasné z pozície premiéra, ale ak prídu otázky, ktoré sú politické, tak áno, aj odpoveď je politická,“ povedal Kaliňák.

Jakub Filek zo Študentskej klubovne v Žiline sa posťažoval, že ho doteraz na žiadnu študentskú diskusiu s predsedom vlády nepustili, na čo Kaliňák reagoval, že séria diskusií je len na začiatku a určite príde aj do Žiliny.

Predseda vlády Robert Fico sa so študentmi v Trnave stretol pred rokovaním vlády, ktorá dnes zasadá v Smoleniciach. Ulica popri múzeu bola políciou z bezpečnostných dôvodov uzatvorená, protestujúci dostali priestor na Kapitulskej ulici.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac