Fico mieri do Paríža: Na významnom samite stretne aj von der Leyenovú

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestuje v utorok (10. 3.) do Paríža na samit jadrovej energetiky. V rámci návštevy Paríža sa takisto stretne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. V pondelok o tom informoval Úrad vlády SR.
V poradí druhý samit jadrovej energetiky (Nuclear Energy Summit) je pokračovaním politickej iniciatívy zameranej na posilnenie globálnej úlohy jadrovej energie. V tomto roku sa koná pod heslom „Bezpečná a dostupná jadrová energia pre všetkých“.
O čom všetkom sa bude diskutovať?
Podujatie predstavuje významnú politickú a strategickú platformu na prezentáciu národných skúseností, ambícií a projektov v oblasti bezpečnej jadrovej energetiky.
Zámerom podujatia je zdôrazniť pozitívne stránky rozvoja jadrovej energetiky a definovať podmienky, za ktorých môže byť jadrová energia efektívnym nástrojom dekarbonizácie, boja proti klimatickej zmene, ako aj nástrojom na posilnenie energetickej suverenity.
Na okraj samitu predstavitelia VÚJE a Framatome podpíšu Memorandum o porozumení v oblasti pokračujúcej spolupráce, na podpise bude prítomný aj predseda vlády SR Fico a francúzsky minister hospodárstva, financií, priemyslu a digitálnej suverenity Roland Lescure.
