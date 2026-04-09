Fico: Ľudí nezaujíma, kto je vlastník nemocnice. Pacient chce kvalitných lekárov a pekné prostredie

Slovenské zdravotníctvo sa môže posunúť vpred len vtedy, ak sa podarí prekonať politickú fragmentáciu, zabezpečiť kontinuitu reforiem a viesť odbornú diskusiu založenú na údajoch. Uviedol to na celonárodnej odbornej konferencii Zdravé nemocnice – silné zdravotníctvo vo svojom prejave prezident Peter Pellegrini. Premiér Robert Fico zasa povedal, že pacienta nezaujíma, kto je vlastník nemocnice, chce dobrú, prístupnú zdravotnú starostlivosť.
Pellegrini poukázal na potrebu základnej politickej zhody v dôležitých oblastiach štátu, akými sú zdravotníctvo, bezpečnosť či vzdelávanie. „Pri zásadných témach a zásadných prioritách krajiny SR by sme mali byť schopní aj na politickej úrovni, minimálne v zásadných otázkach nachádzať zhodu,“ zdôraznil.
V príhovore ocenil snahu o medzirezortnú spoluprácu a poukázal aj na to, že sektor potrebuje podporu celej vlády, pričom vyjadril spokojnosť s tým, že v uplynulom období bolo niekoľko významných medzirezortných projektov.
Čo sú najväčšie výzvy?
Jedným z najväčších problémov sektora je nedostatočná kontinuita v riadení a reformách, povedal prezident SR. Uviedol, že politické spory a časté zmeny vlád často prerušujú rozbehnuté projekty a brzdia dlhodobý rozvoj zdravotníctva. Pellegrini preto vyzval všetky politické strany, aby sa zaviazali dokončiť rozostavané nemocnice bez ohľadu na výsledok volieb.
Poukázal aj na kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. „Máme špičkových profesorov a špičkových docentov, postupne sa zvyšuje aj materiálovo-technické vybavenie, máme tu robotické operácie, naši profesori a docenti chodia vyučovať ostatných po zahraničných konferenciách a kongresoch,“ uviedol.
Pripomenul tiež, že zdravotníctvo si zaslúži realistické hodnotenie a odmietol jeho paušálne znevažovanie. Doplnil, že je nevyhnutné viesť otvorenú a vecnú diskusiu o fungovaní zdravotníckeho systému, vrátane citlivých otázok, ako sú financovanie či odmeňovanie zdravotníkov.
Na záver prezident Pellegrini upozornil na dôležitosť kvalitnej verejnej diskusie a vyzval médiá, aby prispeli k zodpovednému a informatívnemu prístupu pri prezentovaní tém slovenského zdravotníctva. Prezident zároveň prehlásil pripravenosť podporovať odborný dialóg aj v ďalších oblastiach verejnej politiky. „Ja sa budem ako prezident uchádzať o to, aby sme o viacerých kľúčových témach dokázali hovoriť bez politického zafarbenia, bez snahy vytĺkať z toho politický kapitál,“ uzavrel.
Pacienta vlastník nezaujíma
„Ak pacient príde do nemocnice a nájde tam dobré prostredie a kvalitných lekárov, jeho vôbec nezaujíma, kto je vlastníkom, ako má táto nemocnica zabezpečené financovanie cez zdravotné poisťovne,“ povedal vo svojom príhovore predseda vlády Fico. Uviedol, že slovenské zdravotníctvo dlhodobo čelí nedostatku financií. Zabezpečiť potrebné financovanie označil za jednu zo svojich úloh, druhou sú na základe jeho slov legislatívne návrhy právnej formy nemocníc.
Fico pripomenul, že zdravotníctvo napriek konsolidácii dostalo v minulom aj v tomto roku viac peňazí. Avšak situáciu v zdravotníctve nie je podľa neho možné takto sanovať dlhodobo. „Musíme hľadať iné formy financovania slovenského zdravotníctva,“ vyhlásil. Ako príklad uviedol vojenskú nemocnicu v Prešove, ktorej výstavba je financovaná z rozpočtu Ministerstva obrany SR.
Ďalšou možnosťou je nová právna forma nemocníc. „Nielen preto, že chceme zdokonaliť vnútornú kontrolu, transparentnosť a zodpovednosť, ale aj preto, aby nám to umožnilo využívať nové finančné nástroje,“ spresnil a uviedol, že európske banky bežne financujú zdravotnícke projekty. „Takáto banka ale nepôjde financovať slovenskú nemocnicu, pokiaľ v nej nebude urobený elementárny poriadok,“ zdôraznil premiér.
Navrhol prijatie ústavného zákona o zdravotníckej infraštruktúre. „Urobme ústavný zákon o kritickej zdravotníckej infraštruktúre a povedzme, bude tam patriť 19 fakultných nemocníc, bude tam patriť päť špecializovaných ústavov, ktoré máme, a tieto nebudú privatizovateľné podľa ústavy, nebude možné ich dať do ekonomického prenájmu, ale za to musí prísť odpoveď v podobe, že zavedieme nejaké nové právne formy, ako zabezpečovať, že kontrola, transparentnosť a výkony budú na inej úrovni, ako to vidíme v tomto okamihu,“ objasnil. Podľa neho je dôležité, aby opatrenia na zlepšenie zdravotníctva boli prijímané v dialógu a aby na nich bola celospoločenská zhoda.
Nahlásiť chybu v článku