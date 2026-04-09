Nad Orbánom sa zmráka: Podľa najnovšieho prieskumu by jeho súper mohol mať aj ústavnú väčšinu

Strana Tisza pod vedením Pétra Magyara by mohla v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v Maďarsku dosiahnuť ústavnú väčšinu. Vyplýva to z najnovšieho odhadu agentúry Medián, ktorá na základe viacerých reprezentatívnych prieskumov predpokladá výrazné víťazstvo tejto politickej formácie.
Podľa mandátového prepočtu by Tisza mohla získať približne 138 až 143 kresiel v 199-člennom parlamente, čo by znamenalo pohodlnú dvojtretinovú väčšinu. Takýto výsledok by strane umožnil meniť ústavu bez potreby koaličných partnerov. Analytici pritom upozorňujú, že za výrazným náskokom môže byť najmä dynamika záverečných týždňov kampane.
DO parlamentu by sa mohla dostať aj krajne pravicová strana
Naopak, vládny Fidesz by podľa rovnakého odhadu výrazne zaostal, keďže by mohol obsadiť približne 49 až 55 poslaneckých mandátov. Do parlamentu by sa podľa prieskumu mohla dostať aj krajne pravicová strana Hnutie naša vlasť, ktorej sa pripisuje zisk približne piatich až šiestich kresiel.
