Fico k aktuálnemu dianiu: Bezpečnostná rada sa nechystá, z Blízkeho východu sa nedá evakuovať všetkých

Lucia Mužlová
TASR
Evakuačné lety nevedia dopraviť všetkých.

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) aktuálne nevidí dôvod na zvolanie Bezpečnostnej rady SR pre situáciu na Blízkom východe. Argumentuje, že informácie, ktoré nateraz dostávame, sú aktuálne a postačujúce. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na pondelkovej tlačovej konferencii.

„Kladiem si otázku, čo bezpečnostná rada zmení na situácii, ktorú vidíme v Iráne,“ uviedol premiér. Do krízového systému sa pre situáciu na Blízkom východe prihlásilo okolo 5-tisíc ľudí. Minister zahraničia zároveň povedal, že teraz by domov chceli ísť všetci, a to nie je možné.

Prví budú evakuovaní ľudia v ohrození

„Z Ománu budeme evakuovať ľudí, ktorí sú ohrození a potrebujú pomoc, ľudí, ktorí sú v Spojených arabských emirátoch, aktuálne nie sme schopní evakuovať,“ povedal Blanár.

Vláda nedokáže cez repatriačné lety odviezť tisíce Slovákov, ktorí ostali v krajinách na Blízkom východe. Pomoc poskytnú hlavne matkám s deťmi a ľuďom, ktorí trpia vážnymi ochoreniami. „My sme pripravení, lietadlá sú natankované, piloti sú pripravení, je to len o povolení tam letieť,“ uviedol premiér.

Premiér tiež povedal, že budú musieť riešiť aj pomoc pre Slovákov, ktorí sú v „luxusných destináciách“ ako napríklad Maurícius či Maldivy, keďže aj tam sa lieta cez Spojené arabské emiráty. Chápe vraj, že sa ľudia budú pýtať, prečo pomáhajú Slovákom, čo sú na luxusných dovolenkách. Momentálne sa však odtiaľ nedokážu dostať a komerčné lety sú nedostupné alebo drahé.

Na zvolanie bezpečnostnej rady nevidí dôvod

Premiér nateraz nevidí dôvod na zvolanie Bezpečnostnej rady SR pre situáciu na Blízkom východe. Argumentuje, že informácie, ktoré momentálne dostávame, sú aktuálne a postačujúce. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na pondelkovej tlačovej konferencii.

„Keďže máme veľmi aktuálne informácie, vieme, čo sa deje, nevidím žiadny dôvod, aby sme teraz zvolávali bezpečnostnú radu pre uspokojenie nejakých opozičných poslancov. (…) Keby to bolo treba, ja viem bezpečnostnú radu zvolať za tri minúty. Považujem niekedy za správne robiť menej a dobre, ako tu zbytočne vyvíjať nejaké mediálne aktivity,“ skonštatoval Fico.

Pýtal sa tiež, čo by bezpečnostná rada zmenila na situácii v Iráne a okolí. „Myslím si, že v danom okamihu je postačujúce, ak každé ráno dostávame relevantné informácie z Teheránu od nášho veľvyslanca. To sa však o krátku chvíľu zmení, pretože tento veľvyslanec bude musieť z bezpečnostných dôvodov opustiť Irán a pôjde do Azerbajdžanu. Ale platí, že všetci ostatní diplomati v krízovej oblasti, či už ide o Tel Aviv, Spojené arabské emiráty, Libanon, zostávajú na svojich pracoviskách,“ dodal.

Premiér zopakoval, že vláda je pripravená a bezpečnostnú radu zvolá v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie na Slovensku. „My musíme teraz riešiť ropu,“ podotkol.

