Fico chce Zelenskému poslať list: Žiada, aby ho podpísali aj opozičné strany

Reprofoto: Facebook/Robert Fico

Lucia Mužlová
SITA
List pre Zelenského. O tom, že Putin bombarduje Družbu opäť ani slovo.

Premiér Robert Fico oznámil, že chce osloviť všetky parlamentné politické strany so spoločným listom adresovaným ukrajinskému prezidentovi.

„Navrhujem na záver ešte, keďže sa stretneme v pondelok, v utorok so Slovnaftom, poslať list všetkým politickým stranám na Slovensku. Ja si myslím, že ide o energetickú bezpečnosť, ktorá by nás nemala rozdeľovať a nemali by sme z nej vytĺkať politický kapitál,“ uviedol premiér.

Podľa Fica má list smerovať k prezidentovi Zelenskému so žiadosťou o umožnenie návštevy inšpekcie, o prípadnú opravu ropovodu a o čo najrýchlejšie obnovenie jeho prevádzky. „Tento list bude smerovať k prezidentovi Zelenskému, kde ho požiadame o umožnenie návštevy inšpekcie a o rýchlu opravu, ak treba vôbec opraviť,“ povedal.

Reakcia opozície

Opozícia na premiérové slová reagovala takmer okamžite. Avizuje, že sa k výzve nepridá. Predseda PS Šimečka odkázal Ficovi, že jediný list, ktorý podpíše, bude pre Putina, aby prestal bombardovať ropovod Družba. List pre Zelenského si má „strčiť niekam“.

 

Poslanec SaS Karol Galek odmietol podporiť avizovaný list premiéra Roberta Fica ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému so žiadosťou o obnovenie toku ruskej ropy na Slovensko. Tvrdí, že rast cien pohonných hmôt spôsobuje napätie na Blízkom východe, nie výpadok ruskej ropy, a vláde vyčíta nečinnosť.

Galek označil Ficovu iniciatívu osloviť parlamentné strany so spoločným listom adresovaným ukrajinskému prezidentovi za snahu zakryť neschopnosť vlády riešiť situáciu. „Rozhodne nie. Ani Saskárov, ani nikoho z opozície, pretože toto je naozaj iba zastieranie skutočného stavu Róberta Fica, teda toho stavu, že nemá žiadne riešenie a nechce ho ani hľadať,“ reagoval Galek na výzvu predsedu vlády.

Slovnaft drží 5 dní samoreguláciu

Rokovanie vlády za účasti prezidenta neprinieslo podľa opozičného Progresívneho Slovenska žiadne konkrétne opatrenia, ktoré by pomohli ľuďom v čase ekonomickej neistoty. Premiér Robert Fico podľa hnutia namiesto riešení opäť útočil na opozíciu a opakoval svoje výhovorky. Uviedol to predseda PS Michal Šimečka.

Podľa Šimečku by verejnosť očakávala, že mimoriadne rokovanie vlády za účasti prezidenta Petra Pellegriniho prinesie konkrétne kroky na pomoc ľuďom počas ekonomickej a sociálnej krízy. Namiesto toho kabinet predstavil iba „samoreguláciu Slovnaftu na päť dní a potom sa uvidí“, pričom podľa neho životné náklady rastú, investori zo Slovenska odchádzajú a ľudia sa obávajú zdražovania pohonných hmôt.

„Výsledok rokovania vlády je však nulový – neprijala žiadne skutočné opatrenia,“ skonštatoval. Premiér sa podľa lídra PS namiesto konkrétnych riešení venoval kritike opozície a opäť hovoril o ruskej rope a ropovode Družba. Šimečka pripomenul, že Fico dlhodobo označuje ruskú ropu za riešenie, hoci napríklad v Česku či Poľsku tankujú motoristi lacnejšie aj bez nej.

Vláda mala podľa neho dva a pol roka na prípravu alternatívnych dodávok energií, no neurobila tak a dnes „svoju zodpovednosť hádže na Európsku úniu či Ukrajinu“.

Slovnaft sa s vládou dohodol na ďalšom stretnutí najneskôr v utorok na budúci týždeň, dovtedy bude päť dní držať samoreguláciu, potom ceny spolu vyhodnotia.

