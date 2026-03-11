Dohoda so Slovnaftom: Päť dní sa ceny palív nepohnú, Fico chce lacnejší benzín, než majú v Rakúsku

Najbližších päť dní bude spoločnosť Slovnaft držať samoreguláciu cien pohonných látok. Následne sa jej predstavitelia opäť stretnú s vládou, vyhodnotia situáciu v súvislosti s vojenským konfliktom v Iráne a ropovodom Družba a dohodnú sa, ako postupovať ďalej.
Po stredajšom rokovaní kabinetu za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho a zástupcov Slovnaftu to vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD). Cieľom vlády podľa neho je, aby boli pohonné látky v SR lacnejšie ako v Rakúsku a porovnateľné s ostatnými krajinami V4.
Slovnaft je podľa Fica pod obrovským tlakom. „Musíme teraz rozmýšľať, čo urobíme v najbližších dňoch. Dohodli sme sa, že päť dní si bude držať Slovnaft samoreguláciu. To znamená, že ak je dnes streda, máme štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. V pondelok alebo v utorok sa opäť stretneme. Pozrieme sa, ako sa vyvíja vojenský konflikt, ako je to s Hormuzským prielivom a čo sa deje, pokiaľ ide o ropovod Družba. A budeme hovoriť, či opäť pôjdeme cestou samoregulácie alebo prijmeme nejaké opatrenia,“ spresnil predseda vlády.
Kúpených je 11 tankerov ropy
Doplnil, že podľa informácií predstaviteľov Slovnaftu je kúpených 11 tankerov ropy, ktoré by sa mali použiť v SR na spracovanie na pohonné látky. „Zobral som na vedomie, že počas víkendu Slovnaft začal brať prvé tony ropy (zo štátnych hmotných rezerv, pozn. TASR) a začal ich spracovávať na konkrétne výrobky. My sme sa dnes stretli na rokovaní vlády, aby sme si povedali, kde sa nachádzame v cenových reláciách,“ oznámil.
„Povinnosťou slovenskej vlády je, aby sme v tomto priestore boli lacnejší ako Rakúsko a porovnateľní s krajinami V4. V Maďarsku je iná situácia ako u nás, pretože Maďarsko je v období predvolebnej kampane, ťažko sa niektoré veci hodnotia. Máme záujem z hľadiska cien benzínu a nafty, aby Slovensko patrilo medzi krajiny, ktoré majú porovnateľné ceny,“ priblížil.
Pripomenul, že predsedníčka Európskej komisie mu v utorok (10. 3.) potvrdila, že SR má nárok na ruskú ropu. „To je prvá vec, lebo také bolo rozhodnutie orgánov Európskej únie. Po druhé, povedala to veľmi presne – opravme ten ropovod, spustime ho a dajme tú tému zo stola preč, pretože zdvíha vášne. Samozrejme, že zdvíha vášne. Prečo by som aj ja mal byť pokojný, pozerajúc sa na Zelenského, ako nás poškodzuje? Vyvoláva to vášne. Čiže je to veľmi racionálny prístup predsedníčky Komisie,“ dodal predseda vlády.
