Fico bol na debate so študentmi v Modre: Na otázky odpovedal vyhýbavo, čakali ho tam protestujúci

Premiér Robert Fico pokračuje v sérii diskusií so študentmi naprieč Slovenskom. Po Poprade a Bratislave zavítal aj do Modry, kde debatoval so žiakmi v miestnom centre sociálnych služieb bez účasti verejnosti.
Podľa portálu Aktuality, ktorý získal nahrávky priamo z diskusie od jej účastníkov, sa stretnutie nieslo najmä v kritickom tóne voči Európskej únii, zahraničnej politike Západu a súčasnému globálnemu vývoju. Premiér vystupoval viac ako hodinu aj za účasti štátneho tajomníka diplomacie Mareka Eštoka.
Ráno pred samotnou diskusiou sa na mieste objavili protestujúci rodičia detí a ďalší ľudia, ktorí chceli prejaviť svoj nesúhlas s krokmi premiéra aj vlády.
Kritika Bruselu a varovanie pred novým delením sveta
Fico študentom tvrdil, že Európska únia je slabá a nemá jednotnú zahraničnú politiku, čo jej podľa neho berie vážnosť vo svete. Uviedol, že Spojené štáty Úniu nevnímajú ako rovnocenného partnera a kritizoval aj plán zastaviť dovoz ruského plynu. Varoval pritom pred vývojom globálnych vzťahov. „Až to vyzerá tak, ako by si znova niekto postupne rozdeľoval svet,“ povedal počas diskusie.
Premiér počas stretnutia vyzdvihoval Vietnam a Čínu ako krajiny, ktoré sú podľa neho efektívnejšie než Európa. Ich politický model založený na jednej strane označil za výrazne funkčnejší než pluralitnú demokraciu v EÚ. Zároveň odmietol účasť Slovenska v takzvanej koalícii ochotných a lídrov Únie opakovane označil za vojnových štváčov.
Fico: Slovensko potrebuje rozprávať sa
Po stretnutí zverejnil premiér vyjadrenie na sociálnych sieťach, ktoré publikoval aj Úrad vlády Slovenskej republiky. „Slovensko potrebuje jediné – rozprávať sa,“ uviedol Fico. Diskusiu so študentmi označil za vecnú a založenú na rešpekte.
„Najväčšou devízou stretnutia v Modre je to, že napriek vonkajším vplyvom sme stále schopní sa rozprávať,“ napísal a dodal, že mladých ľudí vníma ako nádej pre krajinu. Zároveň ich pozval na ďalšie stretnutie na pôdu úradu vlády.
Pred budovou centra sa medzitým zhromaždili protestujúci s transparentmi proti vláde a strane Smer. K budove sa však nedostali a premiér prišiel zadným vchodom, čo viacerí kritici označili za vyhýbanie sa skutočnej diskusii s verejnosťou.
