Fero Joke bol hosťom u Adely Vincezovej: Opísal pocity po prevalení kauzy, prezradil, kedy mal pocit hanby

Prijal pozvanie na rozhovor, v ktorom prehovoril o nedávnej kauze v súvislosti s obvineniami dvoch mladých mužov. Tvrdili, že sa ich mal po vystúpení v Prahe nevhodne dotýkať bez ich súhlasu. Situácia sa mala odohrať v kaviarni po skončení tolkšou Dobre bude s Rasťom Ilievom.
Fero Joke sa po incidente ospravedlnil a neobišlo sa to bez odozvy vrátane kritiky verejnosti alebo rušenia spoluprác.
Kauzu chce využiť na šírenie osvety
V novej epizóde vynovenej relácie Trochu inak priznal, že incident v ňom otvoril viacero otázok, no predovšetkým ho prinútil pozrieť sa do seba vrátane svojho vzťahu k alkoholu aj toho, ako sa pod jeho vplyvom správa.
S Vinczeovou sa zhodli, že influencer môže celú situáciu využiť najmä na šírenie osvety. Kauza môže slúžiť ako impulz, aby si každý z nás vstúpil do svedomia a zamyslel sa nad tým, ako sa správa pod vplyvom.
Vinczeová dodáva, že nechcené dotyky môžu pokojne patriť medzi veci, ktoré robíme, hoci si ich pod vplyvom ani neuvedomujeme. Influencer potvrdil, že aj on sám po incidente začal so sebareflexiou a premýšľal nad tým, aké činy koná a čo všetko by mohol robiť lepšie.
Zdôraznil, že fakt, že nemal zlý úmysel, automaticky neznamená, že jeho konanie bolo v poriadku.
Nahlásiť chybu v článku