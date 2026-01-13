Fero Joke bol hosťom u Adely Vincezovej: Opísal pocity po prevalení kauzy, prezradil, kedy mal pocit hanby

Reprofoto: YouTube.com (ADELA trochu inak)

Michaela Olexová
Fero Joke, vlastným menom František Košarišťan, sa stal prvým hosťom vynovenej relácie Adely Vinczeovej.

Prijal pozvanie na rozhovor, v ktorom prehovoril o nedávnej kauze v súvislosti s obvineniami dvoch mladých mužov. Tvrdili, že sa ich mal po vystúpení v Prahe nevhodne dotýkať bez ich súhlasu. Situácia sa mala odohrať v kaviarni po skončení tolkšou Dobre bude s Rasťom Ilievom.

Fero Joke sa po incidente ospravedlnil a neobišlo sa to bez odozvy vrátane kritiky verejnosti alebo rušenia spoluprác.

Kauzu chce využiť na šírenie osvety

V novej epizóde vynovenej relácie Trochu inak priznal, že incident v ňom otvoril viacero otázok, no predovšetkým ho prinútil pozrieť sa do seba vrátane svojho vzťahu k alkoholu aj toho, ako sa pod jeho vplyvom správa.

S Vinczeovou sa zhodli, že influencer môže celú situáciu využiť najmä na šírenie osvety. Kauza môže slúžiť ako impulz, aby si každý z nás vstúpil do svedomia a zamyslel sa nad tým, ako sa správa pod vplyvom.

Vinczeová dodáva, že nechcené dotyky môžu pokojne patriť medzi veci, ktoré robíme, hoci si ich pod vplyvom ani neuvedomujeme. Influencer potvrdil, že aj on sám po incidente začal so sebareflexiou a premýšľal nad tým, aké činy koná a čo všetko by mohol robiť lepšie.

Zdôraznil, že fakt, že nemal zlý úmysel, automaticky neznamená, že jeho konanie bolo v poriadku.

Ostrá vlna nenávisti, ktorá nič nerieši

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Teherán teraz vyzerá ako mesto v stave paralýzy, protesty naberajú na sile. Ovplyvniť môžu aj Slovensko
Šéf IĽP: Teherán teraz vyzerá ako mesto v stave paralýzy, protesty naberajú na sile. Ovplyvniť môžu aj Slovensko
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac