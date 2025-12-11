Ferenčák končí na čele európskeho výboru: Odvolali ho v tajnom hlasovaní, odchádza aj z klubu Hlasu

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Poslanci ho odvolali.

Poslanci Národnej rady (NR) SR odvolali Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z funkcie predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti. Urobili tak vo štvrtkovom tajnom hlasovaní. Návrh na jeho odvolanie podporilo 107 zákonodarcov zo 111 prítomných na hlasovaní. Zo 109 platných hlasov bolo 107 za, jeden poslanec sa zdržal a jeden bol proti.

Poslanec Národnej rady (NR) Ján Ferenčák SR odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD. Uviedol to vo štvrtok na brífingu po tom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu-SD odvolal z čela výboru pre európske záležitosti. Zopakoval, že v strane nateraz zostáva.

Návrh podali poslanci za Hlas-SD. Ferenčáka chcú na poste nahradiť Petrom Kmecom (Hlas-SD). „Vzhľadom na to, že poslanec Kmec si začal uplatňovať mandát poslanca NR SR, navrhujeme odvolanie poslanca Ferenčáka z funkcie predsedu výboru pre európske záležitosti, keďže poslanec Kmec má dlhoročné skúsenosti, roky odbornej praxe, veľmi dobré kontakty a dobré meno v diplomatickej oblasti,“ odôvodňovali.

Kmec prišiel do parlamentu po demisii na funkciu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

Ferenčák kritizoval komunikáciu Hlasu

Ferenčák komunikáciu Hlasu o jeho odvolaní kritizoval. Svoje odvolávanie vnímal ako skúšku politickej kultúry. Avizoval, že hlasovaním sa rozhodne, či sa na posty v parlamente bude pozerať cez prácu alebo stranícke dohody.

Namietal, že návrh nie je dostatočne odôvodnený a nebol prediskutovaný. Ešte pred začiatkom schôdze avizoval, že pokiaľ sa návrh na jeho odvolanie neodhlasuje, nebude sa pri hlasovaniach prezentovať. Zopakoval, že v prípade, ak dôjde k jeho odvolaniu, odíde z poslaneckého klubu Hlasu-SD, no v strane zostane.

