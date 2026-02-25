Fanúšika futbalu bodla jeho vlastná žena, myslela si, že ju uráža. Skutočnosť však bola úplne iná

Futbalový zápas medzi Atalantou Bergamo a SSC Neapol, Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
SITA
Najprv doňho hodila nožnice, ktoré ho minuli, no kuchynským nožom ho bodla do ľavého boku.

Počas zápasu Serie A medzi Atalantou Bergamo a SSC Neapol došlo ku krvavému útoku. Všetko sa začalo po tom, ako systém VAR mal vyhodnotiť penaltu pre hosťujúci celok.

Fanúšik klubu, kde hrá aj Stanislav Lobotka, sa začal rozhorčovať, rozťahovať rukami a nadávať – typické emócie každého priaznivca. Lenže jeho manželka si zrejme myslela, že to je mierené na ňu.

Tridsaťpäťročná žena tak vytiahla nôž a niekoľkokrát bodla svojho muža, ktorý je od nej o päť rokov starší. Informoval o tom web marca.com.

Po údajnej urážke sa mu vyhrážala

Priaznivec sa pri sledovaní stretnutia v televízore zlostil, čo sa mu napokon vypomstilo. Jeho manželka, 35-ročná Neapolčanka, si údajne tieto výbuchy interpretovala ako urážky namierené na ňu, a nie na zápas. Nedorozumenie sa rýchlo vyeskalovalo.

Podľa policajných správ sa hádka začala tým, že žena obvinila svojho manžela z osobnej urážky. Keď odmietol opustiť miestnosť, vyhrážala sa mu a potom zaútočila. Najprv doňho hodila nožnice, ktoré ho minuli, no kuchynským nožom ho bodla do ľavého boku.

Muž sa pokúsil brániť, a zároveň sa mu podarilo zavolať záchranné zložky. Manželka pokračovala v hádzaní nožov, z ktorých jeden sa zasekol v stene. Ženu zatkli na základe viacerých obvinení vrátane domáceho násilia, ťažkého ublíženia na zdraví a nelegálneho držania nožov.

Medzitým bola 40-ročná obeť prevezená do nemocnice, kde zdravotnícky personál potvrdil, že jeho život nie je v ohrození. Lekári ošetrili jeho zranenia a zdôraznili dôležitosť rýchlej pomoci v prípadoch bodných rán.

Duel napokon patril domácim, ktorí zvíťazili 2:1. Po prvom polčase síce prehrávali, no v tom druhom dokázali otočiť a pripísali si dôležité tri body do tabuľky. Atalanta je na 7. mieste, Neapolu patrí 3. priečka.

