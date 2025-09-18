Fandí im celý svet: Tri mníšky ušli z domova dôchodcov, aby mohli zostarnúť vo svojom milovanom kláštore

Roland Brožkovič
Cirkvené autority argumentujú zdravotným stavom, podľa ktorého vraj sestry nedokázali samostatne fungovať.

Život niekedy píše naozaj nezvyčajné príbehy, a to je aj prípad troch mníšok z Nemecka, ktoré ušli z domova dôchodcov a obsadili bývalý kláštor, kde však nemajú čo robiť.

Ide o sestry Ritu, Reginu a Bernadette, ktoré kedysi učili na škole v Elsbethene. Miestni tvrdia, že im bolo kedysi sľúbené, že smú zostarnúť vo svojom kláštore, no nakoniec boli premiestnené. Príbeh je pozoruhodný aj preto, že Bernadette je pamätníčkou. Ako dievča študovala na internáte spolu so slávnou herečkou Romy Schneider, píše ORF. Po rokoch sa sem vrátila ako učiteľka. Teraz však spolu s dvoma sestrami odmietla zostať v cirkvou pridelenom domove dôchodcov v Oberalme.

Údajne to mali sľúbené

Zo zariadenia vzdialeného len pár kilometrov sa rozhodli vrátiť späť do známeho prostredia pri zámku Goldenstein, odvolávajúc sa na zmluvu i notársky potvrdený prísľub, že tam smú prežiť starobu. Nejasná klauzula v dokumentoch vraj umožnila vlastníkom kláštora presun sestier. Podľa bývalých žiačok im boli zablokované účty a zmizli úspory. Jedna zo svedkýň spomína, ako sestra Bernadette chcela kúpiť látku na novú rehoľnú róbu, no v banke jej povedali, že už nemá prístup k vlastným peniazom.

 

Cirkevné autority argumentujú zdravotným stavom, podľa ktorého vraj sestry nedokázali samostatne fungovať. Samotné rehoľníčky to odmietajú. Tvrdia, že sú čulé a nezávislé, len Regina potrebuje chodúľku a aj s ňou je vraj rýchlejšia než Bernadette.

Miestna novinárka Edith Meinhart prípad sleduje roky a zdôrazňuje, že ide o tri plne zdravotne spôsobilé ženy, ktoré boli premiestnené proti svojej vôli. Hoci trestné stíhanie za údajné spreneverenie bolo zastavené, civilnú žalobu si sestry už dovoliť nemôžu. Zo strany cirkvi sa medzitým hovorí o akejsi nepochopiteľnej eskalácii.

