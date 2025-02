Facky, urážky či pľuvance, ostatné deti si to natáčali a smiali sa: Polícia vyšetruje šikanovanie 12-ročnej školáčky

Žiaľ, nejedna škola bojuje s viac či menej závažnými prípadmi šikanovania. Pre nechutný prípad zasahovala polícia aj v škole v Hodoníne. Deti mali kruto šikanovať 12-ročnú spolužiačku. Aby toho nebolo málo, útoky si nahrávali na mobil a zabávali sa na nich.

Ako informuje web Novinky.cz, matka napadnutej školáčky uverejnila na sociálnej sieti video ukazujúce, čoho všetkého je mládež schopná. Vysvetľuje, že otrasné správanie spolužiakov, ktorí jej dcéru urážajú, ťahajú za vlasy či pľujú na ňu, rieši so školou už niekoľko týždňov, no zatiaľ márne. Dodáva, že keby škola včas zakročila, incidenty sa nemuseli stupňovať. Neskôr totiž spolužiaci žiačku nútili olizovať im topánky a uštedrili jej kopanec do hlavy.

Matka tvrdí, že deti jej dcéru šikanujú už niekoľko rokov, no škola páchateľov adekvátne nepotrestala. Zašlo to tak ďaleko, že po jednom z útokov musela matka vziať dcéru na pohotovosť, následne šli na políciu. Polícia už prípad vyšetruje a vyjadrila sa, že vypočula niekoľko rodinných príslušníkov osôb, ktoré sa na šikanovaní zúčastnili. Vzhľadom na to, že ide o mladistvé osoby, polícia nemôže zverejniť viac detailov.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie súvisiace so šikanovaním, pomoc je vždy k dipozícii. Neváhajte ju vyhľadať napríklad na webe sikana.sk.