Expresne rýchla reakcia: Elitný policajt Matej Varga je späť v práci, vrátil sa na okresné riaditeľstvo v Prešove

Foto: TASR - Dano Veselský

Lucia Mužlová
Sabotáž sa nestala.

Matej Varga, bývalý člen NAKA, už nie je obvinený zo sabotáže. Podľa prokurátora Krajskej prokuratúry v Košiciach obvinenie vznesené voči bývalému elitnému policajtovi nespĺňalo ani jeden zo zákonných znakov trestného činu sabotáže.

Vyšetrovateľ Varga sa opäť vrátil do služby na okresnom policajnom riaditeľstve v Prešove, informoval Denník N. Potom, čo mu prokurátor zrušil obvinenie, bolo mu dnes zrušené aj dočasné pozastavenie výkonu práce.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pritom ešte v pondelok tvrdil, že trestné stíhanie stále pokračuje, a preto podľa neho existuje obava, že keby Varga nastúpil späť do práce, „mohlo by to narušiť riadny chod štátnej služby“. Stanovisko ministra však bolo v rozpore s vnútornými pokynmi jeho rezortu.

Informáciu potvrdil aj Vargov advokát Peter Kubina. „Zákon a spravodlivosť vyhrali nad pomstou a svojvôľou. To sa síce nakoniec stane vždy, ale tentokrát sa to stalo expresne rýchlo.“

Údajná sabotáž a postavenie mimo služby

Podľa policajnej inšpekcie sa bývalý šéf tímu Fénix dopustil sabotáže v roku 2022, keď sa rozhodovalo v Národnej rade SR o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca Roberta Fica.

Elitný policajt si mal vymyslieť podozrenie na generálneho prokurátora Maroša Žilinku a jeho prvého námestníka Jozefa Kanderu, že by mohli zasahovať do konania, v ktorom bol Fico obvinený.

Obvinený bol 1. júla a navrhnutá bola aj väzba. Prokurátor ho prepustil na slobodu a obvinenie spochybnil, Varga bol napriek tomu šéfom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom postavený mimo služby.

