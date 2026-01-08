Exmanžel ministerky Sakovej má nový flek: Ministerstvo zahraničia mu otvorilo dvere, povedie kľúčový konzulát

Generálny konzulát Slovenskej republiky v tureckom Istanbule povedie Alexander Sako, bývalý riaditeľ Železníc SR a exmanžel ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD). Ako informovalo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, v minulosti pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v štátnej aj súkromnej sfére.
Na Ministerstve dopravy SR sa venoval koordinácii a strategickému poradenstvu v oblasti dopravy a infraštruktúrnych projektov a v rezorte zahraničia pôsobil na odbore podnikateľského centra. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) podčiarkol, že Turecko je celosvetovo 17. najväčšia ekonomika a patrí do desiatky najdôležitejších obchodných partnerov Slovenska spomedzi nečlenských štátov Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu.
Strategické partnerstvo a ďalšie plány
Vzájomný obchod Slovenska a Turecka dynamicky rastie, v roku 2024 vzrástol až o tretinu a presiahol 2 miliardy eur, a rovnako sa zvyšuje počet turistov zo Slovenskej republiky. Generálny konzulát v Istanbule sa popri hlavnej úlohe, ktorou je poskytovanie konzulárnej asistencie občanom Slovenska, zameriava aj na podporu slovenských ekonomických záujmov v Turecku.
Bilaterálne vzťahy krajín sú podľa Blanára veľmi dobré a majú potenciál ďalšieho rozvoja. Začiatkom minulého roka uzavrela Slovenská republika strategické partnerstvo s Tureckom počas návštevy premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministra Blanára v Ankare. Nový generálny konzul Alexander Sako chce pracovať na ďalšom prehlbovaní obchodnej spolupráce, obhajovať a presadzovať ekonomické záujmy SR s cieľom dosiahnuť rast exportu a zvýšiť prílev investícií.
„Máme záujem rozvíjať slovensko-turecké partnerstvo a ekonomickými aktivitami prispieť k pozitívnej obchodnej bilancii v prospech Slovenska. Náš generálny konzulát bude zároveň v súčinnosti s Veľvyslanectvom SR v Ankare naďalej udržiavať úzke kontakty so všetkými partnermi v Turecku,“ uviedol Sako.
Prezentácia Slovenska a kultúrna spolupráca
Generálny konzulát SR v Istanbule sa pod jeho vedením zameria podľa rezortu zahraničia taktiež na prezentáciu Slovenska ako modernej krajiny s bohatým ľudským a kultúrnym potenciálom. Nadviaže pritom na doterajšie prezentačné aktivity, medzi ktoré patria úspešné vystúpenia slovenských umeleckých súborov, koncerty či výstavy.
„Budeme podporovať prehlbovanie vzdelávacích a vedeckých kontaktov a zameriame sa na možnosti výmeny študentov, umelcov, vedcov aj pedagógov,“ dodal Sako. Konzulárny obvod Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Istanbule zahŕňa 23 provincií z celkového počtu 82 a predstavuje 21 percent z rozlohy Turecka.
Žije v ňom približne 45 percent celkovej populácie krajiny. Dôležitú úlohu v rozvíjaní vzájomných vzťahov zohráva aj osem honorárnych konzulátov Slovenskej republiky, z ktorých do pôsobnosti Generálneho konzulátu v Istanbule spadá činnosť štyroch z nich. Ide o honorárne konzuláty v Burse, Izmire, Izmite a Tekirdagu.
