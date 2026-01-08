Zoznam pozícií, kde sa najlepšie zarába: Platy šli skokovo hore, najviac prekvapila zaujímavá profesia

V roku 2025 zaznamenal pracovný portál Profesia.sk nižšiu aktivitu zo strany zamestnávateľov, keď bolo zverejnených 249 136 ponúk, čo predstavuje pokles o 16 % oproti roku 2024. Firmy boli opatrnejšie pri nábore kvôli ekonomickej nestabilite a starostlivo vyhodnocovali každú novú pracovnú pozíciu.
Výrazný pokles inzerátov, o približne 25 %, bol v odvetviach baníctva, textilného priemyslu a poisťovníctva. Zmiernenejší úbytok evidovali sektory výroby, zákazníckej podpory, elektrotechniky, energetiky, dopravy a špedície.
Naopak, v drevospracujúcom priemysle a oblasti prekladateľstva a tlmočníctva došlo k miernemu nárastu počtu ponúk o 4 %. Počet pracovných príležitostí v zdravotníctve, vrcholovom manažmente a stavebníctve ostal stabilný.
Ponukám dominuje obchod
Najviac pracovných ponúk ostalo v oblasti obchodu, ktorých bolo vyše 50 000, nasledovala výroba s takmer 32 000 sieťou inzerátov a doprava s 25 500 ponukami. Medzi najžiadanejšie pozície patrili predavači, administratívni pracovníci, operátori výroby, odborní predajcovia, pokladníci, skladníci, obchodní zástupcovia, učitelia, robotníci a montážnici.
Najväčší počet pracovných ponúk stále pochádzal z Bratislavského kraja, kde však medziročne klesol počet inzerátov o 17 %. Menší pokles o 10 % zaznamenali Banskobystrický a Prešovský kraj. Rekordný bol záujem uchádzačov o pracovné pozície, priemerný počet reakcií na jednu ponuku dosiahol 29, čo je historicky najviac.
Najväčšiu aktivitu zaznamenal portál v novembri 2025, keď priemerný počet reakcií na ponuku stúpol na 34. Uchádzači najviac prejavovali záujem o pozície v administratíve, prekladateľstve a žurnalistike, naopak najmenší záujem bol o elektrotechniku, telekomunikácie a zdravotníctvo.
Platy vzrástli o viac ako 100 eur
Priemerný ponúkaný plat na pracovnom portáli Profesii v roku 2025 bol 1 594 eur, čo znamená zvýšenie o 104 eur oproti roku 2024. Platy počas roka postupne rástli a vo štvrtom štvrťroku dosahoval priemer až 1 659 eur. Najvyššie platy ponúkali pozície vo vrcholovom manažmente s priemerným platom okolo 2 600 eur, o 200 eur menej sa ponúkalo v IT sektore a približne 2 000 eur v manažmente a telekomunikáciách.
Najnižšie mzdy portál zaznamenal v textilnom priemysle, kde sa priemerný plat pohyboval len nad hranicou 1 000 eur.
Z konkrétnych pozícií boli najvyššie finančne ohodnotení psychiatri s priemerným platom 4 500 eur, nasledovali generálni riaditelia s 4 100 eurami a riaditelia IT s 4 000 eurami. Na druhej strane najmenej zarábali obuvníci, upratovačky, vrátnici či knihovníci, ktorí nedosiahli priemerne ani 1 000 eur.
