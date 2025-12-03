Európska komisia plánuje ďalšiu pomoc Ukrajine. V hre sú dve riešenia

Európska komisia (EK) v stredu navrhla dve riešenia na rozuzlenie finančných potrieb Ukrajiny na roky 2026-2027 – úver EÚ na pôžičky a reparácie. Cieľom je posilniť finančnú odolnosť Ukrajiny v kontexte prebiehajúcej ruskej útočnej vojny, informuje spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že dve riešenia sa opierajú o súbor piatich právnych návrhov, lebo Rusko neprejavuje ochotu zaviazať sa k spravodlivému a udržateľnému mieru, čím tlak na zdroje Ukrajiny naďalej rastie.
Balík riešení je navrhnutý tak, aby pružne a účinne reagoval na vyvíjajúce sa potreby Ukrajiny v oblasti financovania bez ohľadu na to, či je krajina vo vojne alebo v mieri. Návrh EK prichádza v čase, keď sa zvyšujú útoky Ruska na Ukrajinu a jej infraštruktúru.
Rozpočet EÚ alebo zmrazený majetok Ruskej centrálnej banky
Komisia predkladá dve možné riešenia – pôžičky, ktoré by sa opierali o rozpočet EÚ, a reparačný úver. Ten by EK umožnil požičiavať si hotovosť od finančných inštitúcií EÚ, ktoré majú v držbe zmrazené aktíva Ruskej centrálnej banky.
Týmito návrhmi sa zavádza niekoľko záruk na ochranu členských štátov a finančných inštitúcií pred možnými odvetnými opatreniami v Rusku a pred nezákonným vyvlastnením mimo Ruska, najmä v jurisdikciách priaznivých pre Rusko.
Balík zahŕňa silný mechanizmus solidarity podporovaný dvojstrannými vnútroštátnymi zárukami alebo rozpočtom EÚ. Oba návrhy sú plne v súlade s európskym a medzinárodným právom a zachovávajú integritu finančného trhu Únie a štatút eura ako globálnej meny.
Zriadenie úveru na reparácie znamená zakázať akýkoľvek prevod zmrazených aktív ruskej centrálnej banky späť do Ruska, obsahuje dva návrhy zavádzajúce záruky pre úver na reparácie určený na ochranu členských štátov EÚ a finančných inštitúcií pred odvetnými opatreniami.
Lepšia obrana a „prinútenie“ Ruska k mieru
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že nové návrhy zabezpečia, aby Ukrajina mala dostatočné prostriedky na svoju obranu a napredovanie v mierových rokovaniach z pozície sily.
„Navrhujeme riešenia, ktoré pomôžu pokryť finančné potreby Ukrajiny na nasledujúce dva roky, podporiť štátny rozpočet a posilniť jej obranný priemysel, ako aj jej integráciu do európskej obrannej priemyselnej základne. Navrhujeme tiež vytvoriť reparačný úver s využitím hotovostných zostatkov zo zmrazených ruských aktív v EÚ so silnými zárukami pre naše členské štáty,“ vysvetlila.
Podľa nej EÚ týmito návrhmi zvyšuje náklady ruskej útočnej vojny, čo by malo byť ďalším stimulom pre Rusko, aby sa angažovalo za rokovacím stolom.
O oboch riešeniach budú diskutovať šéfovia vlád a štátov na samite EÚ 18. – 19. decembra, pričom eurokomisia vyjadrila nádej, že sa lídrom EÚ podarí dosiahnuť jasný záväzok, pokiaľ ide o ďalší postup v tejto oblasti.
Nahlásiť chybu v článku