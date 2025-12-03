Európska komisia plánuje ďalšiu pomoc Ukrajine. V hre sú dve riešenia

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Eurokomisia predstavila novú finančnú pomoc pre Ukrajinu na najbližšie dva roky.

Európska komisia (EK) v stredu navrhla dve riešenia na rozuzlenie finančných potrieb Ukrajiny na roky 2026-2027 – úver EÚ na pôžičky a reparácie. Cieľom je posilniť finančnú odolnosť Ukrajiny v kontexte prebiehajúcej ruskej útočnej vojny, informuje spravodajca TASR.

Komisia spresnila, že dve riešenia sa opierajú o súbor piatich právnych návrhov, lebo Rusko neprejavuje ochotu zaviazať sa k spravodlivému a udržateľnému mieru, čím tlak na zdroje Ukrajiny naďalej rastie.

Balík riešení je navrhnutý tak, aby pružne a účinne reagoval na vyvíjajúce sa potreby Ukrajiny v oblasti financovania bez ohľadu na to, či je krajina vo vojne alebo v mieri. Návrh EK prichádza v čase, keď sa zvyšujú útoky Ruska na Ukrajinu a jej infraštruktúru.

Rozpočet EÚ alebo zmrazený majetok Ruskej centrálnej banky

Komisia predkladá dve možné riešenia – pôžičky, ktoré by sa opierali o rozpočet EÚ, a reparačný úver. Ten by EK umožnil požičiavať si hotovosť od finančných inštitúcií EÚ, ktoré majú v držbe zmrazené aktíva Ruskej centrálnej banky.

Týmito návrhmi sa zavádza niekoľko záruk na ochranu členských štátov a finančných inštitúcií pred možnými odvetnými opatreniami v Rusku a pred nezákonným vyvlastnením mimo Ruska, najmä v jurisdikciách priaznivých pre Rusko.

Balík zahŕňa silný mechanizmus solidarity podporovaný dvojstrannými vnútroštátnymi zárukami alebo rozpočtom EÚ. Oba návrhy sú plne v súlade s európskym a medzinárodným právom a zachovávajú integritu finančného trhu Únie a štatút eura ako globálnej meny.

Zriadenie úveru na reparácie znamená zakázať akýkoľvek prevod zmrazených aktív ruskej centrálnej banky späť do Ruska, obsahuje dva návrhy zavádzajúce záruky pre úver na reparácie určený na ochranu členských štátov EÚ a finančných inštitúcií pred odvetnými opatreniami.

Lepšia obrana a „prinútenie“ Ruska k mieru

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že nové návrhy zabezpečia, aby Ukrajina mala dostatočné prostriedky na svoju obranu a napredovanie v mierových rokovaniach z pozície sily.

„Navrhujeme riešenia, ktoré pomôžu pokryť finančné potreby Ukrajiny na nasledujúce dva roky, podporiť štátny rozpočet a posilniť jej obranný priemysel, ako aj jej integráciu do európskej obrannej priemyselnej základne. Navrhujeme tiež vytvoriť reparačný úver s využitím hotovostných zostatkov zo zmrazených ruských aktív v EÚ so silnými zárukami pre naše členské štáty,“ vysvetlila.

Podľa nej EÚ týmito návrhmi zvyšuje náklady ruskej útočnej vojny, čo by malo byť ďalším stimulom pre Rusko, aby sa angažovalo za rokovacím stolom.

O oboch riešeniach budú diskutovať šéfovia vlád a štátov na samite EÚ 18. – 19. decembra, pričom eurokomisia vyjadrila nádej, že sa lídrom EÚ podarí dosiahnuť jasný záväzok, pokiaľ ide o ďalší postup v tejto oblasti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac