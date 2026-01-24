Europoslanec s nadštandardným platom dostal energopomoc dvakrát: Wiezik hovorí o vrchole cynizmu štátu

Reprofoto: Facebook/Michal Wiezik • Za zelenú Európu

Nina Malovcová
SITA
Taktiež upozornil, že mu mnohí hovoria, že im energopomoc neprišla vôbec, prípadne to boli veľmi mizivé sumy.

Europoslanec za Progresívne Slovensko Michal Wiezik zúri. Na jeho domácnosť totiž prišli dva šeky s energopomocou v hodnote 60 eur. Dokopy tak domácnosť europoslanca s nadštandardným platom dostala energopomoc vo výške 120 eur.

„Hlava to skrátka neberie,“ povedal europoslanec. Vysvetlil, že prvá energopomoc prišla na meno jeho manželky, ktorá je v bezpodielovom vlastníctve k ich nehnuteľnostiam. Šek bol v hodnote takmer 60 eur, čo je podľa slov Wiezika oveľa viac, než dostali mnohí občania, ktorí energopomoc naozaj potrebujú.

Kritika ministerstva hospodárstva a druhý šek

„Napriek tomu, že sme poslední, ktorí by mali byť štátom dotovaní, prišlo to sem. Považujem to za vrchol cynizmu zo strany ministerstva hospodárstva,“ doplnil europoslanec s tým, že energopomoc posunul tam, kde to ľudia naozaj potrebujú. „Nebudete mi veriť, ale dnes do schránky prišla druhá energopomoc na našu adresu, tentokrát na moje meno. Na spoluvlastník“ a tohto bytu prišlo 60 eur energopomoci od štátu, teda adresne na meno europoslanca, ktorý zarába v Bruseli europoslanecký plat. To mi skrátka hlava neberie,“ doplnil Wiezik

Foto: SITA/Milan Illík

Taktiež upozornil, že mu mnohí hovoria, že im energopomoc neprišla vôbec, prípadne to boli veľmi mizivé sumy. „Toto je koniec toho, čo som schopný tolerovať,“ zdôraznil europoslanec s tým, že aj druhú energopomoc pošle niekomu, kto ju potrebuje.

