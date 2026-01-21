Európa je na križovatke, už nemôže byť opatrná: NATO musí chrániť Arktídu pred ruským a čínskym vplyvom

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v stredu povedal, že nebude verejne komentovať napätie medzi Spojenými štátmi a európskymi krajinami v súvislosti s Grónskom. Ako jediné riešenie však vidí diplomatické rokovania. Zdôraznil tiež význam ochrany Arktídy pred rastúcim vplyvom Ruska a Číny, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Môžete si byť istí, že na tejto otázke (sporu medzi USA a európskymi štátmi) pracujem v zákulisí, ale nemôžem to robiť verejne,“ povedal Rutte počas panelovej diskusie na konferencii Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose. Podľa jeho slov majú americký prezident Donald Trump a ďalší lídri pravdu, že je potrebné urobiť viac pre ochranu Arktídy.
Rutte zároveň odmietol tvrdenia Trumpa, že európski spojenci by Washingtonu nepomohli, ak by o to boli požiadaní. „Na tlačovej konferencii (Trump) povedal, že pochybuje, či Európania prídu na pomoc, ak bude aktivovaný článok 5 (Severoatlantickej zmluvy). Ja mu hovorím, že áno, prídu,“ podotkol. Podľa vlastných slov nepochybuje ani o tom, že Spojené štáty by urobili to isté.
Clá na EÚ
Trump v sobotu pohrozil, že na osem krajín NATO – Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko – uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent. Šéf Bieleho domu trvá na tom, že autonómny dánsky ostrov je kľúčový pre bezpečnosť Spojených štátov a NATO.
Rutte v stredu tiež vyzval spojencov v Aliancii, aby napätie okolo Grónska neodvádzalo ich pozornosť od potreby brániť Ukrajinu. „Zameranie na Ukrajinu by malo byť prioritou číslo jeden, je to rozhodujúce pre bezpečnosť Európy a USA,“ uviedol.
Únia je na križovatke
Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu varovala, že Európska únia (EÚ) musí zrýchliť posilňovanie svojej ekonomiky a obrany, keďže svet vstupuje do éry, ktorú podľa nej určuje „surová sila“.
V prejave pred Európskym parlamentom (EP) uviedla, že Európa musí pritvrdiť, ak chce ovplyvňovať dianie okolo seba. Zároveň upozornila Spojené štáty, že spory medzi spojencami o Grónsko len posilnia protivníkov Západu.
„Posun v medzinárodnom poriadku nie je len seizmický, ale aj trvalý,“ povedala europoslancom, pričom poukázala na nestabilnú situáciu okolo Grónska, ako aj na neutíchajúce ruské bombardovanie Ukrajiny a napätie od Blízkeho východu po Indo-Pacifik.
„Budeme sa musieť odkloniť od tradičnej európskej opatrnosti,“ vyhlásila s tým, že dnes žijeme vo svete, ktorý definuje „surová sila – ekonomická, vojenská, technologická aj geopolitická“.
Hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť v spore o Grónsko clá na európskych spojencov označila za „jednoducho nesprávnu“. „Ak sa teraz vrhneme do nebezpečnej špirály medzi spojencami, posilní to len tých protivníkov, ktorých sa obaja snažíme udržať mimo strategického priestoru,“ upozornila.
Pred štvrtkovým mimoriadnym summitom EÚ v Bruseli, kde budú lídri hľadať spoločnú reakciu na Trumpove hrozby, predsedníčka Komisie upozornila, že svet sa „nachádza na križovatke“. Hoci „Európa uprednostňuje dialóg a riešenia“, v prípade potreby je pripravená konať „jednotne, rýchlo a rozhodne,“ zdôraznila von der Leyenová.
