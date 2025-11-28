Európa ako ju poznáme, by prestala existovať: Toto by sa stalo, ak by sa schválil pôvodný mierový plán, hovorí generál

V najnovšej časti diskusnej relácie 1 na 1, ktorú moderuje Karolína Piliarová, hovorili s generálom Pavlom Mackom o momentálnej situácii na Ukrajine a o globálnej bezpečnosti Európy.
V rozhovore generál Macko priblížil podrobnosti aj o pôvodnom Trumpovom mierovom pláne pre Ukrajinu a jeho dosahoch na región. Opísal, ako podľa jeho názoru tento návrh prakticky znamenal kapituláciu Ukrajiny a mohol by predstavovať vážne ohrozenie stability Slovenska a celej Európy.
Mierový plán riešil magnát, Trump ho vraj ani nečítal
Macko sa vyjadril k rokovaniam medzi Washingtonom a Kremľom, špeciálne k Steveovi Witkoffovi, ktorý vedie rokovania z americkej strany. Pri otázkach okolo Ukrajiny podľa neho nepozná dokonca ani jej hranice a nemá s diplomaciou nič spoločné, keďže je to magnát.
„Nepozná geografiu. Nepozná ani politickú geografiu, nepozná ani tú fyzickú geografiu. Môžeme to zostručniť. Ten pôvodný plán, on nebol podľa môjho názoru ani Trumpov plán. Trump s ním súhlasil, podľa mňa ho ani nečítal,“ vyjadril sa Macko.
Donald Trump vraj nie je obklopený odborníkmi a vlastne mu to aj vyhovuje, keďže sám je viac podnikateľ ako politik.
Pôvodný plán by znamenal koniec Európy, ako ju poznáme
Podľa Macka by bol navrhnutý mierový plán doslova kapituláciou Ukrajiny a odmenil by Rusko ako agresora.
„Je to jednoznačne niečo, čo by bola kapitulácia, čo by bolo jednoznačne odmenenie agresora a ešte dokonca tak ďaleko, že vlastne potrestaný by bol ten, ktorý bol obeťou agresie, či už limitmi na vojská a podobne. Veď si to povedzme, že o čom sa bavíme. Rusko je agresor,“ vyjadril sa ďalej k plánu.
Bol by začiatkom konca Slovenska aj Európy
Uznanie tohto plánu (pôvodného, pozn. redakcie) by podľa Macka spôsobilo chaos a nebezpečný precedens.
„Bol by začiatkom konca aj Slovenska, aj Európy v dnešných hraniciach a v dnešnej podobe, pretože presne by to bol ten recept. Ja som to nazval, že to je ešte horšie ako mníchovská zrada, pretože mníchovská zrada bola na základe neznalosti,“ doplnil Macko.
Argumentoval aj tým, že dnes je správanie Ruska už predvídateľné a dohody z jeho strany sú porušované bežne. „My už sme predsa videli a máme jasný záznam, čo sa dialo od roku 1994, že Rusko porušilo vždy všetky dohody.“ Viac informácií sa dozviete v našom rozhovore.
Nahlásiť chybu v článku