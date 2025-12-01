EÚ prispeje desiatkami miliónov eur na boj proti ruským dronom: Incidentov je čoraz viac, táto krajina je v ohrození

Ilustračná foto: TASR/AP

Martin Cucík
SITA
Európska únia pomôže Moldavsku brániť sa proti dronom.

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že Európska únia investuje 20 miliónov eur do moldavskej protivzdušnej obrany.

Deje sa tak uprostred incidentov s ruskými dronmi. Kallasová poznamenala, že narušenie moldavského vzdušného priestoru ruskými dronmi je neakceptovateľné. Podľa nej to ohrozuje civilnú leteckú dopravu.

Kaja Kallasová. Foto: SITA/AP

EÚ tento rok investuje 20 miliónov eur do moldavskej protivzdušnej obrany, aby pomohla posilniť bezpečnosť krajiny. Nebo nad Moldavskom sa nemôže stať obeťou ruskej vojny,“ poznamenala na sociálnej sieti X.

Vzdušný priestor cez víkend uzavretý

V noci na sobotu bol moldavský vzdušný priestor na niekoľko hodín uzatvorený z dôvodu preletu dronov. Pohraničná stráž zaznamenala, že bezpilotné lietadlá neboli na radaroch viditeľné. Minulý týždeň narazil ruský dron do strechy budovy v Moldavsku. V ten deň celkovo šesť bezpilotných lietadiel narušilo vzdušný priestor tejto krajiny. Ruskému veľvyslancovi v Moldavsku následne odovzdali protestnú nótu.

