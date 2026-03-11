EÚ pomôže Ukrajine aj bez Slovenska a Maďarska. Krajina dostane finančnú pomoc, takto nás obídu

Ukrajina dostane finančnú pomoc od členských štátov EÚ aj keď bude Slovensko a Maďarsko ďalej blokovať pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Uviedol to v stredu magazín Politico, ktorý sa odvolal na dva diplomatické zdroje. Podľa nich pobaltské a severské krajiny pripravujú plán, ako poskytnúť Ukrajine dostatok peňazí, aby zvládla prvú polovicu tohto roka. Informuje o tom TASR.
Hlavy štátov a vlád krajín EÚ sa budúci týždeň stretnú na summite Európskej rady v Bruseli aj s cieľom presvedčiť slovenského predsedu vlády Roberta Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána, aby sľúbenú pôžičku schválili.
Pôžička a vojenská pomoc
Pôžička EÚ pre Ukrajinu, na ktorej sa lídri dohodli už v decembri, je určená na roky 2026 až 2027. Má ju tvoriť vojenská pomoc, na ktorú Brusel navrhuje vyčleniť 60 miliárd eur. Druhou časťou je všeobecná podpora fungovania ukrajinského štátu a základných verejných služieb, na ktorú má ísť zvyšných 30 miliárd eur.
Orbán blokuje poskytnutie pôžičky, ako aj nový balík protiruských sankcií, kým nebude obnovený tranzit ruskej ropy cez ropovod Družba. Umožňuje mu to jeden z návrhov zákonov, ktorý treba schváliť pred vyplatením peňazí a na ktorý je potrebný súhlas všetkých členských štátov. Fico tiež avizoval, že SR je pripravená prevziať štafetu po Maďarsku, kde sa v apríli konajú parlamentné voľby, pri blokovaní pôžičky pre Ukrajinu.
Aj keby obaja premiéri odmietli ustúpiť, pobaltské a severské štáty majú v pláne poskytnúť Ukrajine dostatok finančných prostriedkov, aby prežila aspoň prvého polroka tohto roka, uviedli dvaja diplomati EÚ oboznámení s rokovaniami pre Politico. Vzhľadom na citlivé diskusie im bola zaručená anonymita.
Celková suma, o ktorej sa uvažuje, je 30 miliárd eur. Keďže by išlo o bilaterálne pôžičky medzi jednotlivými štátmi a Ukrajinou, nebolo by potrebné schválenie Európskou úniou.
Individuálna pôžička
Holandský minister financií Eelco Heinen podľa Politico v utorok informoval svojich kolegov v EÚ, že vláda prijala opatrenia na poskytovanie bilaterálnej podpory Kyjevu vo výške 3,5 miliardy eur ročne až do roku 2029.
Finančné potreby Ukrajiny sa zmiernili po tom, ako Medzinárodný menový fond koncom februára schválil pôžičku vo výške 8,1 miliardy dolárov a ihneď vyplatil 1,5 miliardy dolárov. Kyjev by mal mať dostatok peňazí na to, aby si dokázal plniť svoje záväzky, do začiatku mája. Predtým EÚ odhadovala, že Ukrajina prestane byť solventná už koncom marca, čo zvýšilo naliehavosť 90-miliardovej pôžičky.
O individuálnych pôžičkách sa hovorilo už pred decembrovým summitom. Táto možnosť však bola v tom čase vnímaná ako neprijateľná, pretože podkopávala solidaritu EÚ s Ukrajinou a poukazovala na hlboké rozpory v rámci spoločenstva, napísalo Politico. Krajiny sa tak namiesto toho dohodli na jednej pôžičke EÚ. Ak však Orbán nebude ochotný zmeniť svoj postoj, individuálne pôžičky môžu byť podľa magazínu jediným riešením.
„Nie je to prvýkrát, čo máme podobné problémy s Maďarskom,“ odpovedal v utorok na otázku eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis. EÚ pôžičku vo výške 90 miliárd podľa neho poskytne „tak či onak“.
Slovenského premiéra však Brusel vníma ako menšiu prekážku než Orbána, pokaľ ide o blokovanie pôžičky, uviedli dvaja predstavitelia EÚ. Snaha presvedčiť Fica, aby spolupracoval, je „na dobrej ceste“, dodal ďalší zdroj Politico.
