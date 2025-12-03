EÚ chce Ukrajine poslať 165 miliárd z ruských peňazí: Jedna z členských krajín to však považuje za najhoršiu možnosť

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
TASR
Reparačná pôžička pre Ukrajinu z ruských zmrazených aktív je oficiálne predložená.

Európska komisia v stredu oficiálne predložila legislatívny návrh tzv. reparačnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 165 miliárd eur, na ktorú by sa použili zmrazené ruské aktíva, informoval magazín Politico. Pôžička je podľa magazínu, ktorý má k dispozícii príslušné dokumenty, súčasťou širšieho finančného balíka v hodnote až 210 miliárd eur. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby Ukrajina mala dostatok peňazí na fungovanie štátu v nasledujúcich rokoch. Informuje o tom TASR.

Legislatívny návrh poslúži ako základ pre bezprostredné technické rokovania pred blížiacim sa samitom Európskej rady. Hlavy štátov a vlád krajín EÚ budú na stretnutí 18. a 19. decembra rozhodovať o najcitlivejších častiach iniciatívy eurokomisie.

Ukrajina by platila, iba ak by Rusko zaplatilo reparácie

Reparačná pôžička pre Ukrajinu zahŕňa zmrazené ruské aktíva vo výške 140 miliárd eur, ktoré sú uložené v bruselskom depozitári Euroclear, a ďalších 25 miliárd eur zaistených súkromnými bankami v členských štátoch. Ukrajina by musela tento úver splatiť len v prípade, ak Rusko zaplatí reparácie za škody spôsobené vojnou. Takýto scenár je však podľa Politica nepravdepodobný.

V rámci pôžičky bolo vyčlenených 115 miliárd eur na financovanie ukrajinského obranného priemyslu a 50 miliárd eur na pokrytie rozpočtových potrieb Kyjeva. Zostávajúcich 45 miliárd eur zo širšieho finančného balíka by sa použilo na splatenie úveru, ktorý Ukrajine poskytuje skupina G7 od roku 2024, objasnil magazín.

Foto: SITA/AP

Lídri členských štátov EÚ sa v októbri pokúšali na pláne pôžičky pre Ukrajinu dohodnúť, no nepodarilo sa im získať podporu Belgicka. Brusel má totiž voči použitiu zmrazených ruských aktív dlhodobo výhrady a plán eurokomisie naďalej odmieta, uviedol v stredu minister zahraničných vecí Maxime Prévot.

Belgicko sa obáva rizika

Obavy Belgicka z možných právnych a finančných rizík a prípadnej odvety Ruska nie sú podľa Prévota v pláne eurokomisie dostatočne reflektované. „Máme nepríjemný pocit, že nás nikto nepočúva,“ povedal v stredu ráno na okraj ministerského zasadnutia NATO v Bruseli.

Belgická vláda požaduje od ostatných štátov EÚ finančné záruky pre prípad, že sa Rusku podarí vymôcť späť svoje peniaze. Belgicko podľa Prévota považuje reparačnú pôžičku za najhoršiu možnosť, pretože je riskantná, a žiada, aby si Únia prostriedky pre Ukrajinu radšej požičala na medzinárodných trhoch.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mier na Ukrajine sa zatiaľ nekoná: Rokovania v Moskve nepriniesli pokrok, Kremeľ je otvorený ďalším…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac