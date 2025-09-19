Ema Müllerová prehovorila o sláve rodičov, ktorá ju prenasledovala od detstva. Cestu k slobode našla až v Paríži

Foto: Instagram (emamuller)

Frederika Lyžičiar
Dlhé roky žila pod drobnohľadom médií.

Byť dieťaťom slávnych rodičov môže na prvý pohľad znieť lákavo, no v skutočnosti to často znamená veľký tlak, neustálu pozornosť a menej priestoru na vlastný život. Dcéra Richarda Müllera a Sone Müllerovej si k vlastnej identite hľadala cestu celé roky.

Ako povedala Ema Müllerová pre DVTV, dnes žije v Paríži, kde si vybudovala svoj domov, prácu aj lásku. Kým sa však dostala do tohto bodu, musela sa oslobodiť od neustáleho verejného záujmu, ktorý sprevádzal jej detstvo a dospievanie. Neustále porovnávanie s rodičmi, mediálny dohľad a hľadanie samostatného smeru boli súčasťou jej životného príbehu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ema müller (@emamuller)

Tlak verejnosti a vzdor tínedžerky

Ema Müllerová otvorene hovorí, že sláva jej rodičov dlhé roky vrhala tieň na jej dospievanie. Neustála pozornosť médií sa prejavila aj v jej správaní. „Keď zistili, že fajčím, hneď sa toho chytili, pretože „tatínek“ má takú minulosť, akú má…“ opisuje. Život Richarda Müllera bol v minulosti spájaný s drogovými excesmi, psychickými problémami aj búrlivými kauzami, čo verejnosť ešte viac lákalo všetko detailne sledovať.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ema müller (@emamuller)


Ako mladá sa rozhodla proti tomuto tlaku postaviť po svojom. „Bola som šestnásťročná, naštvaná na médiá. Tak som si povedala – no a čo, ešte si dám cigaretu a ukážem sa aj s pohárom vína, aj keby som nemala piť!“ spomína. Takéto gesto sa doma neraz stalo témou rozhovorov. „Doma sme to s mamčou často riešili – prečo ich provokuješ? Prečo sa ukazuješ s tou cigaretou na verejnosti, keď vieš, že to chcú vidieť?“ dodáva.

Oslobodenie v Paríži

