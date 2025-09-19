Ema Müllerová prehovorila o sláve rodičov, ktorá ju prenasledovala od detstva. Cestu k slobode našla až v Paríži

Byť dieťaťom slávnych rodičov môže na prvý pohľad znieť lákavo, no v skutočnosti to často znamená veľký tlak, neustálu pozornosť a menej priestoru na vlastný život. Dcéra Richarda Müllera a Sone Müllerovej si k vlastnej identite hľadala cestu celé roky.
Ako povedala Ema Müllerová pre DVTV, dnes žije v Paríži, kde si vybudovala svoj domov, prácu aj lásku. Kým sa však dostala do tohto bodu, musela sa oslobodiť od neustáleho verejného záujmu, ktorý sprevádzal jej detstvo a dospievanie. Neustále porovnávanie s rodičmi, mediálny dohľad a hľadanie samostatného smeru boli súčasťou jej životného príbehu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Tlak verejnosti a vzdor tínedžerky
Ema Müllerová otvorene hovorí, že sláva jej rodičov dlhé roky vrhala tieň na jej dospievanie. Neustála pozornosť médií sa prejavila aj v jej správaní. „Keď zistili, že fajčím, hneď sa toho chytili, pretože „tatínek“ má takú minulosť, akú má…“ opisuje. Život Richarda Müllera bol v minulosti spájaný s drogovými excesmi, psychickými problémami aj búrlivými kauzami, čo verejnosť ešte viac lákalo všetko detailne sledovať.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako mladá sa rozhodla proti tomuto tlaku postaviť po svojom. „Bola som šestnásťročná, naštvaná na médiá. Tak som si povedala – no a čo, ešte si dám cigaretu a ukážem sa aj s pohárom vína, aj keby som nemala piť!“ spomína. Takéto gesto sa doma neraz stalo témou rozhovorov. „Doma sme to s mamčou často riešili – prečo ich provokuješ? Prečo sa ukazuješ s tou cigaretou na verejnosti, keď vieš, že to chcú vidieť?“ dodáva.
Nahlásiť chybu v článku