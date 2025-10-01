Elon Musk prišiel s ďalším nápadom: Chce vytvoriť konkurenciu encyklopédii Wikipedia. Už vymyslel aj názov

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Elon Musk
Elon Musk chce konkurovať Wikipédii.

Technologický miliardár Elon Musk chce konkurovať online encyklopédii Wikipédia. Jeho spoločnosť zaoberajúca sa umelou inteligenciou xAI vyvíja alternatívu s názvom Grokipedia, napísal Musk na sociálnej sieti X, ktorú tiež vlastní.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Články na Wikipédii vytvárajú a upravujú používatelia. Musk dlhodobo tvrdí, že encyklopédia nie je objektívna vzhľadom na svoje ľavicové politické zameranie. Samotný Musk je známy svojimi vyhranene pravicovými názormi.

Viac z témy Elon Musk:
1.
Elon Musk bude nešťastný: Toto meno ho zosadilo z trónu najbohatšieho človeka sveta, postupom v rebríčku prepísal históriu
2.
Elon Musk má dôvod na obavy: Tesla v USA klesla pod hranicu 40 percent, zákazníci dávajú prednosť iným značkám
3.
Elon Musk má hlavu v smútku: Tesla hlási obrovský prepad predaja, jeho čínsky rival ho naopak strojnásobil
Zobraziť všetky články (68)

Kritika využívania Wikipédie pri tréningu umelej inteligencie

Miliardárov spolupracovník David Sacks, ktorého prezident Donald Trump vymenoval za splnomocnenca pre umelú inteligenciu, krátko pred Muskovým oznámením kritizoval skutočnosť, že Wikipédia slúži na trénovanie softvéru umelej inteligencie.

Foto: SITA/AP

Názov Muskovho projektu odkazuje na četbot Grok, ktorý vyvinula spoločnosť xAI. Musk ho označuje za softvér založený na umelej inteligencii, ktorého úlohou je hľadať pravdu. V posledných mesiacoch Grok vyvolal kontroverzie, keď vygeneroval príspevky s antisemitským a iným urážlivým obsahom. Spoločnosť xAI sa ospravedlnila, pričom uviedla, že incidenty spôsobila aktualizácia softvéru, vďaka ktorej mal Grok fungovať viac ako človek.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Opozícia spochybňuje policajnú prezidentku Maškarovú: Jej manžel je zástupcom šéfa inšpekcie. Rezort vnútra reaguje

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac