Opozícia spochybňuje policajnú prezidentku Maškarovú: Jej manžel je zástupcom šéfa inšpekcie. Rezort vnútra reaguje

Foto: TASR - Martin Baumann

Martin Cucík
SITA
Policajná prezidentka Jana Maškarová a jej manžel Milan Maškara sú v služobnom pomere viac ako 30 rokov.

Policajná prezidentka Jana Maškarová by mala vysvetliť možný konflikt záujmov. Pre agentúru SITA to vyhlásil podpredseda opozičného KDH Viliam Karas s poukazom na to, že jej manžel Milan Maškara je zástupcom Branislava Zuriana na Úrade inšpekčnej služby (ÚIS), ktorý vyšetruje prípadnú trestnú činnosť príslušníkov Policajného zboru (PZ).

Čo samozrejme neprospieva k transparentnému riadeniu polície,“ skonštatoval Karas. Ministerstvo vnútra v reakcii zdôraznilo, že Jana Maškarová a Milan Maškara sú v služobnom pomere viac ako 30 rokov a pracovali na rôznych pozíciách so špecializáciou na službu kriminálnej polície.

Za celé toto obdobie ani raz nedošlo ku konfliktu záujmov. V trestnom konaní sú totiž vždy možnosti, ako sa tomu vyhnúť,“ uviedol hovorca rezortu Matej Neumann. Maškarová má podľa neho plnú dôveru ministra vnútra, bez ktorej by ju nenavrhol na post prezidentky PZ.

Jana Maškarová. Foto: TASR

Skutočnosť, že jej rodinný príslušník v súčasnosti zastáva manažérsku pozíciu na ÚIS, pričom nie je orgánom činným v trestnom konaní, nemá vplyv na riadenie Policajného zboru,“ uviedol Neumann.

Maškarová má dôveru ministra vnútra

Zároveň pripomenul, že policajná inšpekcia nie je v podriadenosti Prezídia PZ a prácu jej vyšetrovateľov, rovnako ako vyšetrovateľov PZ, dozoruje prokuratúra. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok poveril Maškarovú riadením Policajného zboru v januári po tom, ako z funkcie odstúpil Ľubomír Solák.

Tento rok to bude presne 30 rokov, čo pani generálka je na strane zákona, či už v Policajnom zbore, alebo posledné štyri roky na Národnom bezpečnostnom úrade. Som presvedčený, že je tá správna osoba, ktorá sa ujme riadenia Policajného zboru,“ povedal minister Šutaj Eštok začiatkom roka na adresu Maškarovej.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Tá už bola aj viceprezidentkou Policajného zboru, konkrétne v rokoch 20182021. Maškarová je momentálne stále v pozícii osoby poverenej výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie. Neabsolvovala totiž ešte vypočutie pred parlamentným branno-bezpečnostným výborom, ktorým musí na základe zákona pred ustanovením do funkcie prezidentky Policajného zboru prejsť.

Podľa Karasa však nie je vhodnou kandidátkou na post prezidentky Policajného zboru SR, keďže pokračuje v nastavenej línii svojho predchodcu.

Policajný zbor prešiel reorganizáciou, ktorá oslabila akcieschopnosť polície, zničila jej schopnosti odhaľovať kriminalitu a nedokázala reagovať na zmeny v trestnom zákone, čo vedie k obrovskému počtu nevyšetrených trestných činov a prieťahov vo vyšetrovaní,“ skonštatoval Karas.

Reagujú aj ostatné opozičné strany

Podľa podpredsedu strany Demokrati Juraja Šeligu stále neboli dementované reči o tom, že Maškarová má odísť na post do zahraničia a jej náhradník v čele polície by mal byť šéf inšpekcie Branislav Zurian.

Pani Maškarová, žiaľ, zostáva v tieni ministra vnútra Šutaja Eštoka, reálne neriadi zbor, ale len vykonáva politické príkazy ministra, ktorý sa mstí a realizuje politickú pomstu. Je to smutný obraz, keď generálka musí poslúchať niekoho ako Šutaj Eštok,“ vyhlásil Šeliga.

Situácia v Policajnom zbore sa podľa neho nezlepšuje, naopak, zhoršuje sa, kriminalita stúpa a krádeže sú bežným štandardom, ktorému musia podnikatelia čeliť.

Nehovoriac o šikane policajtov, ktorí vyšetrovali závažnú trestnú činnosť. Rozumiem pani Maškarovej, prečo chce skončiť. Obávam sa však, že ak jej nástupca bude Zurian, bude to ešte horšie,“ dodal Šeliga.

Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Jaroslava Spišiaka sa Maškarová správa presne podľa očakávaní ministra vnútra. „Do bodky plní všetky jeho požiadavky bez výraznej snahy posúvať Policajný zbor k apolitickosti a plneniu úloh, ktoré sú mu zákonmi určené,“ vyhlásil opozičný poslanec.

