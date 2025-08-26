Elektrokolobežky konečne zmiznú z chodníkov: Chystá sa bič na neopatrných jazdcov

Foto: Pexels

Zuzana Janíková
Najväčšou zmenou je, že e‑kolobežky budú definitívne považované za malé elektrické vozidlá s vlastnou kategóriou.

Ak ste zvyknutí voziť sa na elektrickej kolobežke po meste bez obmedzení, pripravte sa – štát chystá prísnejšie pravidlá, ktoré sa dotknú všetkých používateľov. Novela zákona o cestnej premávke, ktorú pripravuje ministerstvo vnútra, má priniesť jasnejšie regulácie a vyššiu bezpečnosť pre chodcov aj samotných jazdcov. Zmeny sa netýkajú elektrobicyklov. 

Najväčšou zmenou je, že e‑kolobežky budú definitívne považované za malé elektrické vozidlá s vlastnou kategóriou. Budú mať podobné povinnosti ako cyklisti, upozornil portál Živé. To znamená, že ak existuje cyklotrasa alebo cyklopruh, budete ho musieť využiť. Ak nie, kolobežka bude patriť na pravú krajnicu vozovky – nie na chodník.

Jazda po chodníkoch sa má výrazne obmedziť, povolená zostane len deťom do 10 rokov alebo osobám, ktoré ich sprevádzajú, a aj to len veľmi pomaly, aby neohrozovali chodcov. Obmedzenia sa dotknú aj rýchlosti. Novela stanovuje maximálnu povolenú rýchlosť na 25 km/h. Všetky kolobežky, ktoré dokážu jazdiť rýchlejšie, alebo upravené modely s pozmeneným výrobcom udávaným limitom, budú zakázané.

Rátajte s pokutami

Jazdci, ktorí budú porušovať tieto pravidlá, môžu rátať s výrazne vyššími pokutami. Nové predpisy sa týkajú aj technických požiadaviek. Od januára 2025 musia byť všetky novovyrobené e‑kolobežky vybavené výrobným štítkom s jasne uvedenými parametrami, ako sú maximálna rýchlosť, výkon a hmotnosť. Polícia tak bude môcť pri kontrole jednoducho overiť, či tvoje vozidlo spĺňa predpísané normy.

Pokiaľ porušíte nové pravidlá, hrozia pokuty od 60 až do 300 eur. V prípade, že ste držiteľom vodičského oprávnenia, hrozí vám aj strata vodičského preukazu.

Pre niektorých používateľov pribudne aj ďalšia povinnosť – povinné zmluvné poistenie (PZP). Týkať sa bude rýchlejších a ťažších kolobežiek, pretože škody spôsobené nehodami môžu byť vysoké. Poisťovne upozorňujú, že v prípade kolízie s chodcom môžu náklady presiahnuť aj desaťtisíce eur.

Napriek plánovaným zmenám zaznievajú aj kritické hlasy. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov štát zbytočne prísne reguluje segment, ktorý rastie, no infraštruktúra tomu nestačí. Najmä v mestách, kde je málo cyklotrás, môžu byť nové pravidlá problematické – kolobežkári budú nútení jazdiť po cestách medzi autami, čo nemusí zvýšiť bezpečnosť.

