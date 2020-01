Dym z austrálskych požiarov obíde celú Zem, tvrdí NASA. Nikto nevie, či planétu ochladí, alebo oteplí

Dym z masívnych lesných požiarov v Austrálii obíde celú Zem. Informuje o tom americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), podľa ktorého oblaky dymu z požiarov v čase Nového roka prešli cez Južnú Ameriku a do 8. januára už prešli pol sveta.

„Očakáva sa, že dym spraví minimálne jeden celý okruh okolo sveta,“ cituje NASA spravodajský portál BBC.

Stovky lesných požiarov spaľujú Austráliu už niekoľko mesiacov, pričom si vyžiadali najmenej 28 mŕtvych a zničili viac ako 2 000 domovov. Ich bezprecedentný rozsah a intenzitu podľa odborníkov zhoršujú klimatické zmeny.

Nedávne požiare boli podľa NASA také veľké, že vytvorili „neobyčajne veľké“ množstvo búrok vyvolaných ohňom. Tie dostali dym do stratosféry, v niektorých prípadoch až do výšky 17,7 kilometra. „Keď sa dostane do stratosféry, môže dym precestovať tisícky míľ od jeho zdroja a ovplyvniť atmosférické podmienky na celom svete,“ vysvetlila NASA s tým, že študuje vplyv dymu v takejto výške a aj to, či spôsobuje atmosférické ochladzovanie alebo otepľovanie.

Dym z austrálskych požiarov drasticky ovplyvnil susedný Nový Zéland, kde spôsobil vážne zhoršenie kvality ovzdušia a zatemnil sneh na horách. V Južnej Amerike dym zmenil farbu oblohy, podotkla NASA.

V dôsledku dymu z požiarov majú mimoriadne zlú kvalitu vzduchu viaceré veľké mestá Austrálie vrátane Sydney, Melbourne, Canberry a Adelaide. V spomínanom Melbourne je v utorok, už druhý deň po sebe, kvalita vzduchu „nebezpečná“, čo u miestnych vyvoláva obavy o zdravie. Na východe Austrálie naďalej horí viac ako 100 požiarov, chladnejšie počasie v ostatných dňoch i dážď však pomáhajú pri hasení.