Dym v klube sa rýchlo rozšíril, nemali šancu uniknúť: Požiar zabil 25 ľudí vrátane turistov

Foto: X/@UWCforYouth (screenshot), SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák
25 ľudí zomrelo pri požiari, ktorý zachvátil nočný klub v indickom letovisku Goa.

Požiar, ktorý zachvátil nočný klub v indickom letovisku Goa ležiacom na západe krajiny, si vyžiadal 25 obetí, uviedol v nedeľu premiér regionálnej vlády v indickom zväzovom štáte Goa Pramód Savant. Medzi obeťami požiaru, ktorý vypukol okolo polnoci v klube v mestečku Arpora na severe pobrežného štátu, boli aj turisti. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Indický premiér Naréndra Módí vo vyhlásení označil nehodu za „hlboko zarmucujúcu“.
„Dnešok je pre nás všetkých v Goa veľmi bolestivý,“ uviedol Savant vo vyhlásení s tým, že 25 ľudí zahynulo a šiesti sa zranili.

„Navštívil som miesto požiaru a nariadil som vyšetrenie tohto incidentu,“ uviedol. „Tí, voči ktorým bude vyvodená zodpovednosť, budú čeliť najprísnejším právnym krokom podľa zákona – akákoľvek nedbanlivosť bude prísne potrestaná,“ zdôraznil. Savant novinárov na mieste požiaru informoval, že zahynuli „traja až štyria“ turisti, ale neuviedol ich národnosti.

„Väčšina ľudí zomrela v dôsledku udusenia v suteréne a kuchyni,“ uviedol pre indickú televíznu stanicu CNN News18 veliteľ hasičov v Goa Nitin V. Rajker.

Drevené časti sa vznietili

„Dostal som informáciu, že v klube prebieha párty, ktorej súčasťou bola aj ohňová show. Drevené časti klubu sa vznietili a dym sa rozšíril po celej budove,“ dodal. Požiare sú v Indii bežné kvôli nekvalitným stavebným postupom, preľudnenosti a nedodržiavaniu bezpečnostných predpisov.

Štát Goa je bývalá portugalská kolónia na brehoch Arabského mora, kam každoročne zavítajú milióny turistov, ktorých láka tamojší nočný život, piesočnaté pláže a uvoľnená atmosféra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Orbán vyšle do Ruska obchodnú delegáciu: Pripravuje sa na spoluprácu po ukončení vojny na Ukrajine

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chybyKoučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuťViktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac