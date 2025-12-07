Dym v klube sa rýchlo rozšíril, nemali šancu uniknúť: Požiar zabil 25 ľudí vrátane turistov

Požiar, ktorý zachvátil nočný klub v indickom letovisku Goa ležiacom na západe krajiny, si vyžiadal 25 obetí, uviedol v nedeľu premiér regionálnej vlády v indickom zväzovom štáte Goa Pramód Savant. Medzi obeťami požiaru, ktorý vypukol okolo polnoci v klube v mestečku Arpora na severe pobrežného štátu, boli aj turisti. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Indický premiér Naréndra Módí vo vyhlásení označil nehodu za „hlboko zarmucujúcu“.
„Dnešok je pre nás všetkých v Goa veľmi bolestivý,“ uviedol Savant vo vyhlásení s tým, že 25 ľudí zahynulo a šiesti sa zranili.
„Navštívil som miesto požiaru a nariadil som vyšetrenie tohto incidentu,“ uviedol. „Tí, voči ktorým bude vyvodená zodpovednosť, budú čeliť najprísnejším právnym krokom podľa zákona – akákoľvek nedbanlivosť bude prísne potrestaná,“ zdôraznil. Savant novinárov na mieste požiaru informoval, že zahynuli „traja až štyria“ turisti, ale neuviedol ich národnosti.
A massive blaze broke out at Birch by Romeo Lane in Arpora, Goa, with 23 feared dead, confirms MLA Michael Lobo.
Fire & police teams are conducting rescue operations. More details awaited.#Goa #Arpora #BreakingNews #GoaFire #BirchByRomeoLane #MichaelLobo #Allycaral pic.twitter.com/vmtXxnmPy3
— Allycaral (@allycaralgoa) December 7, 2025
„Väčšina ľudí zomrela v dôsledku udusenia v suteréne a kuchyni,“ uviedol pre indickú televíznu stanicu CNN News18 veliteľ hasičov v Goa Nitin V. Rajker.
Drevené časti sa vznietili
„Dostal som informáciu, že v klube prebieha párty, ktorej súčasťou bola aj ohňová show. Drevené časti klubu sa vznietili a dym sa rozšíril po celej budove,“ dodal. Požiare sú v Indii bežné kvôli nekvalitným stavebným postupom, preľudnenosti a nedodržiavaniu bezpečnostných predpisov.
Štát Goa je bývalá portugalská kolónia na brehoch Arabského mora, kam každoročne zavítajú milióny turistov, ktorých láka tamojší nočný život, piesočnaté pláže a uvoľnená atmosféra.
