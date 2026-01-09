Dve slovenské mestá sú úplne bez pitnej vody: Úrady odporučili nepiť z vodovodu, cisterny nedorazili

Roland Brožkovič
TASR
V dôsledku silných mrazov nie je možné zabezpečiť náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternami.

Vodári na juhu stredného Slovenska pracujú na odstránení poruchy na hlavnom vodovodnom potrubí, pre ktorú došlo vo Veľkom Krtíši a Modrom Kameni k dočasnému zhoršeniu kvality pitnej vody.

Práce komplikujú silné mrazy, pre ktoré nie je možné obyvateľom zabezpečiť ani náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternami. Oprava poruchy môže trvať ešte niekoľko dní. Pre TASR to uviedla riaditeľka útvaru marketingu a komunikácie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (StVPS) Slavomíra Vogelová. Téme sme sa venovali aj v našom včerajšom článku.

Havária na hlavnom vodovodnom potrubí vo veľkokrtíšskom okrese bola vodárom nahlásená ešte v nedeľu (4. 1.). „Naši pracovníci nastúpili na opravu, avšak lokalizácia poruchy bola sťažená neustálym zaplavovaním výkopu. Z tohto dôvodu sme museli pristúpiť k odstávke prívodného radu doplňujúceho vodného zdroja Plachtince,“ priblížila Vogelová s tým, že poruchu sa následne podarilo zlokalizovať a opraviť.

Výrazný zákal

Po obnovení dodávky vody do vodojemov vo Veľkom Krtíši a Modrom Kameni vodári v dôsledku hláseného zákalu pitnej vody pristúpili k monitoringu vody a kontrole vodojemov. Po potvrdení zákalu začali s odkaľovaním vodovodnej siete a tiež s vypúšťaním a čistením vodojemov.

Ilustračná foto: Veľký Krtíš – oficiálne stránky mesta/Unsplash (úprava ChatGPT)

„Situáciu výrazne komplikujú extrémne nízke teploty a skutočnosť, že pri odhŕňaní snehu došlo k zasypaniu uličných vpustí, čím voda z preplachovacích prác nemá kam odtekať a zamŕza na vozovkách,“ vysvetlila Vogelová.

StVPS konštatuje, že i keď ide v súvislosti s poruchou predovšetkým o zhoršenie optických vlastností vody, na pitie ju obyvateľom neodporúča. V dôsledku silných mrazov však nie je možné zabezpečiť náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternami, keďže by dochádzalo k jej zamŕzaniu.

„V súčasnosti intenzívne pracujeme na odstránení problému. Predpokladáme, že pri súčasnom tempe prác by mala byť situácia stabilizovaná v najbližších dňoch, avšak vzhľadom na extrémne mrazy, ktoré práce komplikujú, to nevieme presne určiť. Za spôsobené nepríjemnosti sa obyvateľom ospravedlňujeme,“ doplnila Vogelová.

