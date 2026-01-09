Chaos okolo katastrálneho zákona: Ministri priznávajú, že nepoznajú detaily, hrozia pritom desaťťtisícové pokuty

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Nina Malovcová
TASR
Kritici varujú aj pred obmedzením kontroly majetkov politikov.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nemá detaily k predloženému návrhu novely katastrálneho zákona. Podobne sa vyjadril aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Zákon pritom prešiel vládou ešte v decembri.

Druckerovi sa zároveň desaťtisícové pokuty ukotvené v legislatíve nezdajú primerané. Šéf envirorezotu Tomáš Taraba (nominant SNS) si nemyslí, že je možné občanov pokutovať za poukázanie na nezákonný stav. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) zmenu zákona vidí ako ochranu občanov.

Minister vnútra argumentuje bezpečnostnou situáciou

Ministri to uviedli pred piatkovým rokovaním vlády. Médiá či mimovládne organizácie podľa Takáča naďalej budú môcť kontrolovať majetky politikov. Na výhrady, že o tom nebudú pod hrozbou pokuty môcť informovať, uviedol, že „nechceme robiť to, čo si želáte vy“.

Legislatívne zmeny považuje za ochranu obyvateľov. „Aby nedochádzalo ku skupovaniu pozemkov zahraničnými subjektami. A každý, kto si chce pozrieť nejaký pozemok, si ho môže pozrieť, ale zaplatí. A myslím si, že v rámci konsolidácie je to veľmi dobré opatrenie,“ uviedol.

Ilustračná foto: SITA/Ministerstvo vnútra SR

Minister vnútra argumentoval bezpečnostnou situáciou na Slovensku. Vyberanie poplatkov za prezeranie katastra či upozornenie majiteľa na záujem o jeho parcelu je podľa neho bežné aj v západných krajinách. „Nevidím na tom absolútne nič zlé,“ vyhlásil. Na otázku, či majú byť zavedené pokuty za vyhodnocovanie majetkových pomerov z údajov z katastra, neodpovedal.

Mimovládky varujú pred vysokými pokutami

Vyhlásil, že politici majú majetok zverejnený v majetkových priznaniach. Verejnosť sa v minulosti však dozvedela o viacerých prípadoch nepriznania nehnuteľnosti.

Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že podľa novely katastrálneho zákona smerujúcej do parlamentu by bolo zakázané využívať údaje z katastra na posudzovanie majetkových pomerov. Za porušenie takéhoto zákazu by hrozila pokuta pre fyzické osoby 10 000 eur a pre právnické osoby 50 000 eur. Vláda návrh schválila 17. decembra 2025. Rokovať by teraz o ňom mal parlament.

