Dve mestá, dva útoky nožom: Pracovníka SBS bodli do krku, v Trnave sa páchateľ stratil bez stopy

Utorkový podvečer sa na západnom Slovensku niesol v znamení mimoriadne znepokojujúcich útokov. V priebehu približne tridsiatich minút došlo v dvoch rôznych mestách k dvom incidentom, pri ktorých podozriví z krádeže vytiahli na pracovníkov bezpečnostnej služby nôž.

Ako informovala TV Markíza, jeden z nich skončil s vážnym zranením v nemocnici, druhý útok sa, našťastie, obišiel bez zranení. Oba prípady sa odohrali počas bežného nákupného času, priamo pred zrakmi nič netušiacich ľudí.

V Dunajskej Strede došlo k bodnutiu priamo v obchode

Prvý útok sa stal v známom obchodnom reťazci v Dunajskej Strede. Podľa dostupných informácií zastavil pracovník súkromnej bezpečnostnej služby muža, ktorého podozrieval z krádeže. Ten však na neho bez varovania vytiahol nôž a bodol ho do oblasti krku. Zraneného muža okamžite previezli do nemocnice, no rozsah jeho zranení zatiaľ nie je známy. Podozrivého páchateľa sa podarilo zadržať priamo na mieste činu.

V Trnave páchateľ požadoval otvorenie dverí pod hrozbou noža

Len o niekoľko desiatok minút neskôr došlo k podobnému incidentu aj v Trnave. Muž, ktorý si bez platenia odniesol tovar cez pokladničnú zónu potravinového reťazca, sa ocitol zoči-voči pracovníkovi SBS. Keď ho zastavil, podozrivý vytiahol nôž a žiadal, aby mu otvoril dvere. Potom z miesta činu ušiel. Našťastie, v tomto prípade sa incident obišiel bez zranení.

Kým v Dunajskej Strede bol páchateľ zadržaný priamo na mieste činu, v Trnave po útočníkovi polícia stále pátra.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.