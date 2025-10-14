Držala som ho za rúčku, kým ho uspávali: Modelka Lela Vémola Ceterová sa podelila o emotívne chvíle z nemocnice

Foto: Instagram (lela_ceterova_official)

Frederika Lyžičiar
Synček Arnie podstúpil operáciu obličky.

Niektoré dni preveria aj tú najsilnejšiu dušu. Keď ide o zdravie dieťaťa, zrazu všetko ostatné stráca význam a človek sa učí veriť znova – v nádej, lásku aj rukám lekárov.

Len pred pár mesiacmi priznala, že prežíva jedno z najťažších období svojho života. Spánok jej nahradil nepokoj, myšlienky sa neustále točili okolo syna, ktorý od narodenia bojuje so zdravotnými problémami. Teraz prežíva ďalšiu náročnú skúšku – jej najmladší syn Arnie musel podstúpiť operáciu obličky. Na svojom Instagrame sa s fanúšikmi podelila o úprimné slová o tom, ako prebiehal deň, ktorého sa tak dlho obávala. Lela v príspevku opísala, aké ťažké je čakať, kým lekári bojujú za zdravie jej dieťaťa, no zároveň vyjadrila vieru, že tentoraz všetko dobre skončí.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Lela Vémola (@lela_ceterova_official)

Tretí pokus a nádej, že tentoraz všetko vyjde

Vo svojom príspevku Lela priznala, že posledné dni boli plné napätia a strachu. Operácia sa musela odložiť pre zdravotný stav malého Arnieho, no tentoraz sa konečne dočkali termínu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Lela Vémola (@lela_ceterova_official)


„Dnešná noc bola pre mňa veľmi ťažká. Ráno môj malý Arnie, ktorý má len pol roka, podstúpi operáciu obličky – pyeloplastiku. Ide o zákrok, pri ktorom budú opravovať zúžené miesto medzi obličkovou panvičkou a močovodom. Konečne sme sa dočkali operácie, ktorá sa už dvakrát musela odložiť pre jeho zdravotný stav. Ako sa hovorí – do tretice všetko dobré. Verila som, že tentokrát to už vyjde. Tlak, ktorý v sebe cítim, je obrovský. Už dlho som si neoddýchla – ani psychicky, ani fyzicky,napísala Lela.

Noc pred dňom D bola najhoršia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac