Držala som ho za rúčku, kým ho uspávali: Modelka Lela Vémola Ceterová sa podelila o emotívne chvíle z nemocnice

Niektoré dni preveria aj tú najsilnejšiu dušu. Keď ide o zdravie dieťaťa, zrazu všetko ostatné stráca význam a človek sa učí veriť znova – v nádej, lásku aj rukám lekárov.
Len pred pár mesiacmi priznala, že prežíva jedno z najťažších období svojho života. Spánok jej nahradil nepokoj, myšlienky sa neustále točili okolo syna, ktorý od narodenia bojuje so zdravotnými problémami. Teraz prežíva ďalšiu náročnú skúšku – jej najmladší syn Arnie musel podstúpiť operáciu obličky. Na svojom Instagrame sa s fanúšikmi podelila o úprimné slová o tom, ako prebiehal deň, ktorého sa tak dlho obávala. Lela v príspevku opísala, aké ťažké je čakať, kým lekári bojujú za zdravie jej dieťaťa, no zároveň vyjadrila vieru, že tentoraz všetko dobre skončí.
Tretí pokus a nádej, že tentoraz všetko vyjde
Vo svojom príspevku Lela priznala, že posledné dni boli plné napätia a strachu. Operácia sa musela odložiť pre zdravotný stav malého Arnieho, no tentoraz sa konečne dočkali termínu.
„Dnešná noc bola pre mňa veľmi ťažká. Ráno môj malý Arnie, ktorý má len pol roka, podstúpi operáciu obličky – pyeloplastiku. Ide o zákrok, pri ktorom budú opravovať zúžené miesto medzi obličkovou panvičkou a močovodom. Konečne sme sa dočkali operácie, ktorá sa už dvakrát musela odložiť pre jeho zdravotný stav. Ako sa hovorí – do tretice všetko dobré. Verila som, že tentokrát to už vyjde. Tlak, ktorý v sebe cítim, je obrovský. Už dlho som si neoddýchla – ani psychicky, ani fyzicky,“ napísala Lela.
