Do Európy sa dováža obrovské množstvo zbraní: Sme najväčším importérom na svete, môže za to najmä jedna vec

Roland Brožkovič
TASR
Európa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím dovoz zbraní strojnásobila.

Európa zvýšila dovoz zbraní v rokoch 2021 – 2025 o 210 percent, čím sa stala ich najväčším importérom na svete. Ukrajina je najväčším individuálnym dovozcom zbraní, zatiaľ čo USA si ďalej upevnili svoju pozíciu popredného vývozcu zbraní a vývoz z Ruska prudko klesol. Uvádza sa to v správe, ktorú v pondelok zverejnil Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI). TASR o tom informuje na základe správ agentúr APA a DPA.

Objem globálnych transferov zbraní sa v rokoch 2021 – 2025 v porovnaní s rokmi 2016 – 2020 zvýšil o 9,2 percenta. Tento nárast je spôsobený predovšetkým výrazným zvýšením dovozu do Európy o 210 percent. Mierny nárast zaznamenala aj Amerika (12 percent). Pokles zaznamenal dovoz zbraní do Ázie a Oceánie (20 percent), na Blízky východ (13 percent) a do Afriky (41 percent).

Trojnásobný dovoz

Európa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím dovoz zbraní strojnásobila. Po prvýkrát od 60. rokov 20. storočia sa tento región opäť stal najväčším dovozcom zbraní na svete. Hlavným dôvodom sú rozsiahle dodávky zbraní na Ukrajinu. Vďaka tomu sa Nemecko sa stalo štvrtým najväčším vývozcom zbraní a predbehlo aj Čínu. Takmer štvrtina nemeckého exportu v rokoch 2021 – 2025 smerovala na Ukrajinu, ďalších 17 percent bolo vyvezených do iných európskych krajín.

Európske štáty tiež posilnili svoje vojenské arzenály pre hrozbu, ktorú predstavuje Rusko, uviedol Mathew George zo SIPRI. Takmer polovicu zbraní (48 percent) doviezli z USA. Tie predtým vyviezli najviac zbraní na Blízky východ. Import zbraní európskych štátov NATO tiež prudko vzrástol a v porovnaní s predchádzajúcim päťročným obdobím sa zvýšil o 143 percent, pričom USA dodali viac ako polovicu (58 percent) zbraní. Poľsko zvýšilo dovoz zbraní o 852 percent, čím sa umiestnilo na čele zoznamu pred Britániou.

Agresia Ruska voči Ukrajine má obzvlášť silný vplyv na globálne toky zbraní. V rokoch 2021 – 2025 smerovalo na Ukrajinu 9,7 percenta všetkých dodávok zbraní, pričom takmer polovica z nich pochádzala zo Spojených štátov. Vďaka tomu sa Ukrajina stala najväčším samostatným dovozcom na svete. V roku 2025 však došlo k výraznému poklesu, ktorý možno pripísať obmedzeniu dodávok z USA.

USA si podľa SIPRI ďalej upevnili svoju pozíciu najväčšieho dodávateľa zbraní. Ich podiel na globálnom vývoze sa zvýšil z 33 na 42 percent. Spojené štáty dodávali zbrane do 99 krajín, pričom ich najväčším odberateľom bola Saudská Arábia (12 percent).

Rusko je tretie

Na druhom mieste za USA sa umiestnilo Francúzsko (9,8 percenta). Jeho export do európskych krajín sa počas sledovaného obdobia zvýšil o 452 percent, pričom 80 percent vývozu zbraní smerovalo mimo Európy, predovšetkým do Indie. Francúzsko vyvážalo celkovo do 63 štátov.

Rusko sa umiestnilo na treťom mieste, hoci jeho podiel klesol o 64 percent v dôsledku obmedzenia dodávok do Alžírska, Číny a Egypta. Rusko dodalo v rokoch 2021 – 2025 zbrane 30 štátom a jednému neštátnemu aktérovi. Takmer tri štvrtiny vývozu (74 percent) smerovalo do troch štátov: Indie (48 percent), Číny a Bieloruska (po 13 percent).

Po Európe sa najviac zbraní doviezlo do Ázie a Oceánie (31 percent), a to aj napriek prudkému poklesu importu do Číny (72 percent) a v menšej miere do Južnej Kórey (45 percent) a Austrálie (39 percent). Obe ázijské krajiny sa čoraz viac sa spoliehajú na domáce zbraňové systémy.

Dovoz zbraní na Blízky východu sa počas sledovaného obdobia znížil o 13 percent, hoci sa tam nachádzajú traja z desiatich najväčších dovozcov (Saudská Arábia, Katar a Kuvajt). Izrael zvýšil dovoz zbraní o 12 percent, pričom viac ako dve tretiny (68 percent) pochádzalo zo Spojených štátov. Irán počas sledovaného obdobia znížil dovoz zbraní a zásobovalo ho výlučne Rusko.

SIPRI je nezávislý vedecký inštitút zameraný na štúdium násilných konfliktov, bezpečnosti a mieru so sídlom v Štokholme. Spolovice je financovaný švédskou vládou a publikuje výročné správy o globálnom obchode so zbraňami, zbrojnom priemysle, jadrových zbraniach a výdavkoch na zbrojenie.

