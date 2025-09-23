Drony sa priblížili k pristávacím dráham: Európske letisko stoplo všetky odlety a prílety, prebieha vyšetrovanie

Ilustračná foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Drony prinútili zastaviť všetky lety, najmenej 15 presmerovali inde.

Letisko v Kodani, označované za najrušnejšie v severskom regióne, v utorok skoro ráno obnovilo svoju prevádzku. Prerušená bola v pondelok večer asi na štyri hodiny pre výskyt dronov v blízkosti letiskových dráh. V noci na utorok o tom informovala agentúra Reuters.

Hovorca dánskej polície pre agentúru Reuters uviedol, že v oblasti boli spozorované dva až štyri „veľké“ drony. Pre hlásenia o dronoch boli v pondelok o 20:26 h miestneho času na letisku v Kodani pozastavené všetky vzlety a pristátia, uviedla na sieti X služba FlightRadar, ktorá sleduje pohyb lietadiel v reálnom čase.

Presmerovanie letov a meškania

Na iné letiská bolo presmerovaných najmenej 15 letov, uvádza sa v jej príspevku na X. Hovorca letiska potvrdil, že všetka doprava na letisku v Kodani bola zastavená, podrobnosti zatiaľ neuviedol.

Správa letiska upozornila, že meškania niektorých letov budú pretrvávať a niektoré spojenia môžu byť aj úplne zrušené. Odporučila preto cestujúcim, aby sa informovali u svojich leteckých spoločností.

Polícia hľadá pôvod dronov

Hovorkyňa letiska predtým uviedla, že polícia pracuje na ich identifikácii. Podrobnosti uviesť odmietla s odvolaním sa na prebiehajúce vyšetrovanie. Letisková dispečerka Anette Ostenfeldtová v rozhovore s novinármi vyhlásila, že drony boli väčšie ako modely, ktoré si môže kúpiť súkromná osoba.

Incident na kodanskom letisku Kastrup nastal krátko po kybernetickom útoku na poskytovateľa IT služieb, ktorým sa narušila prevádzka viacerých európskych letísk vrátane Berlína, Bruselu, londýnskeho Heathrowu a Dublinu.

Drony, ktorých prelety si v pondelok neskoro večer vynútili zastavenie prevádzky medzinárodného letiska v Kodani, ktoré je najväčším dánskym letiskom, zrejme pilotoval „skúsený operátor“. Uviedla to v utorok dánska polícia. Dodala však, že dosiaľ neidentifikovala nijakých podozrivých, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

