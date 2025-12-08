Dramatické prepadnutie stánku: Ozbrojený páchateľ si vynútil hotovosť a udrel vedúcu do čela. Dlho však neunikal

V novinovom stánku v Topoľčanoch lúpil so zbraňou v ruke neznámy muž. V sobotu 6. decembra večer vošiel do stánku so zakrytou tvárou a na predavačku namieril zbraň. Opakovane žiadal peniaze.
Predavačka mu zo strachu dala z pokladne približne 270 eur, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Rýchle vypátranie páchateľa
V čase lúpeže vošla do stánku vedúca predajne, ktorá lúpežníka uchopila za bundu. Ten sa otočil, namieril jej zbraň pred tvár, udrel ju do čela, sotil a následne z miesta ušiel.
Policajti lúpežníka na základe popisu bezprostredne po čine vypátrali. Podozrivému 42-ročnému mužovi za použitia donucovacích prostriedkov obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na obvodné oddelenie.
Následne zistili, že muž nemal pri sebe skutočnú zbraň, išlo o plastovú napodobeninu. Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol mužovi obvinenie za zločin lúpeže a bol podaný podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby.
