Dramatické prepadnutie stánku: Ozbrojený páchateľ si vynútil hotovosť a udrel vedúcu do čela. Dlho však neunikal

Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Nina Malovcová
TASR
Ukázalo sa, že zbraň bola len plastová.

V novinovom stánku v Topoľčanoch lúpil so zbraňou v ruke neznámy muž. V sobotu 6. decembra večer vošiel do stánku so zakrytou tvárou a na predavačku namieril zbraň. Opakovane žiadal peniaze.

Predavačka mu zo strachu dala z pokladne približne 270 eur, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Rýchle vypátranie páchateľa

V čase lúpeže vošla do stánku vedúca predajne, ktorá lúpežníka uchopila za bundu. Ten sa otočil, namieril jej zbraň pred tvár, udrel ju do čela, sotil a následne z miesta ušiel.

Policajti lúpežníka na základe popisu bezprostredne po čine vypátrali. Podozrivému 42-ročnému mužovi za použitia donucovacích prostriedkov obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na obvodné oddelenie.

Následne zistili, že muž nemal pri sebe skutočnú zbraň, išlo o plastovú napodobeninu. Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol mužovi obvinenie za zločin lúpeže a bol podaný podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby.

Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by…

