Dramatické nočné chvíle na severe Slovenska: 24-ročnú ženu zachraňovali do tretej ráno

V noci na Silvestra požiadali poľskí kolegovia slovenských horských záchranárov o pomoc pre 24-ročnú poľskú turistku, ktorá vo veľmi nepriaznivých podmienkach – silný vietor, mráz, sneh, zablúdila a uviazla na slovenskej strane Babej hory. Záchrannú akciu ukončili na Nový rok o 3:00 hodine. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Ako vyzerala akcia?
„Na pomoc jej vyrazili štyria dobrovoľní a traja profesionálni horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry – Zverovka a Stredných Beskýd. Záchranári vyčerpanú ženu vyšetrili a zateplili. Následne ju transportovali pomocou štvorkolky a terénneho vozidla HZS na Slanú vodu, odkiaľ pokračovala do ubytovacieho zariadenia na vlastnú žiadosť samostatne,“ uviedli horskí záchranári.
